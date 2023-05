Landboubegrotingsrede: Minister se begroting moet die dringendheid van die krisis weerspieël en help om voedselsekerheid in Suid-Afrika te verseker

Terwyl die Minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Thoko Didiza, vandag haar departement (DALRRD) se begrotingsrede lewer, hoop Agri SA op belangrike aankondigings rakende die implementering van besliste stappe om die uitdagings wat die sektor in die gesig staar en toenemende bedreigings aangaande voedselsekerheid aan te spreek.

Hoewel die breedvoerige gesprekke met die minister oor die sektor se uitdagings, veral beurtkrag, prysenswaardig was, is dit noodsaaklik dat die minister asook die regering duidelik demonstreer dat hul betrokkenheid by die sektor tot daadwerklike optrede sal lei ten einde voedselsekerheid in die land te handhaaf.

Agri SA het herhaaldelik gewaarsku teen die groeiende bedreiging wat beurtkrag vir voedselproduksie in die land inhou en dit word tans ook toenemend deur sleutelspelers in ander sektore, veral in die voedselkleinhandel, bevestig. Die dringendheid van hierdie oomblik moet weerspieël word in die prioriteite wat in vandag se Landboubegrotingsrede uiteengesit word.

Die DALRRD het ‘n uiters belangrike rol in hierdie krisis in soverre dit toesig hou oor die land se vermoë om in burgers se mees basiese behoefte – voedselsekerheid – te voorsien. Dit is dus noodsaaklik vir die departement om met ander relevante staatsdepartemente saam te werk om die verlammende impak van beurtkrag op alle boere te versag en ons hoop om besonderhede van hierdie werk in die begroting te sien.

In die besonder, om nie net beurtkrag aan te spreek nie, maar ook ander uitdagings wat die sektor in die gesig staar, hoop ons om meer van die Minister te hoor in terme van die departement se planne om:

Hulp met die fasilitering van marktoegang;

Vertoë ten einde sekere bedrywe uitgesluit van beurtkrag te kry;

Moedig Nasionale Tesourie aan om die korting vir sonenergie te verhoog,;

Druk op plaaslike owerhede om padnetwerke te herstel;

Samewerking met finansiële instellings om finansiële druk op boere te verlig; en

Samewerking met die Departement van Polisie om ‘n omvattende landelike veiligheidsplan te implementeer

Baie van hierdie kwessies waarmee die sektor te kampe het, is die onderwerp van die Landbou- en Landbouverwerkingsmeesterplan (AAMP). Ons sal dus ‘n opdatering oor die Departement se planne vir die komende finansiële jaar in hierdie verband verwelkom.

Agri SA sal die begroting fyn dophou en voortgaan om minister Didiza en die Departement, tesame ander tersaaklike departemente, te betrek om te verseker dat ons boere finansieel volhoubaar en operasioneel in staat bly om voedsel te produseer vir die 60 miljoen Suid-Afrikaners wat afhanklik van die sektor is vir voedsel.

Persverklaring deur Christo Van der Rheede, Hoof Uitvoerende Beampte by Agri SA