Landboubedryf kan die ekonomie tot voordeel vir almal groei

Groeiende indiensneming en toegang tot gesondheidsorg vir gedeelde welvaart

Die breër landboubedryf kan baie van die maatskaplike en ekonomiese probleme wat Suid-Afrika in die gesig staar aanspreek – indien die regering die nodige stappe neem om alle boere beter te ondersteun, skryf landbou-ekonoom dr Kobus Laubscher, konsultant van Agility Agri.

Die Suid-Afrikaanse landbou is strategies fiks om werk te skep en te help bou aan die president se visie vir die groei van ‘n meer volhoubare en inklusiewe ekonomie deur huishoudelike voedselsekerheid te verbeter.

‘n Baie bemoedigende boodskap in die president se onlangse staatsrede is bewyse van ‘n nuwe paradigma wat samewerking bevorder. Die privaatsektor se vermoë om werk te skep, word erken, maarhang grootliks af van hoe goed die omgewing waarbinne die landbou moet funksioneer, bemagtig is.

Indien die landbou ‘n kans gegee word, en die vryheid het om te werk sonder dat die juk van burokrasie wat die bedryf tegnies kniehalter, kan dit ‘n beduidende verskil aan die welvaart van die land maak.

Ons het konsensus dat die kragkrisis, swak logistiek en ‘n staatsgesondheidsorgstelsel met gebrekkige hulpbronne en ander verbrokkelende infrastruktuur, die produktiwiteit en die potensiaal vir groei aan bande lê, en dit moet verander. Die bykomende koste om produkte soos bederfbare vars produkte, graanby markte te kry, laat staan nog die winsgewender uitvoermark, is kommerwekkend.

Hierdie kostes word grootliks deur boere gedra, want boere is prysnemers. Uiteindelik sal voedselpryse verhoog en en lewenskostes opstoot wat weer die haalbaarheid daarvan om ‘n bestaan uit die landbou te maak belemmer. Dit plaas reeds druk op kommersiële boere sowel as die landboubedryf daaragter, en vir nuwelingboere is dit uiters moeilik om te oorleef en hul bedrywighede op te skaal.

Die regering kan nie alles vir almal doen nie, maar die omvang van bystand wat aan nuwe boere verskaf word, is nie voldoende nie en beleggings moet geprioritiseer word in die beste belang vir die bevordering van ekonomiese groei.

’n Boer sal nooit ‘n buurman in die steek laat nie en baie gevestigde landboubedrywighede en verskaffers is gretig om opkomende boere te help leer en sukses te behaal.

Daar is baie welwillendheid, en kommersiële landbou is goed bekwaam om vennootskappe aan te gaan wat kennis en ervaring sal deel met diegene wat die ruimte betree. Voeg hierby die immer-ontwikkelende tegnologie en vooruitgang in landbouwetenskap wat in ons land omarm word, en die resultate kan oneindig wees vir wat ons betreklik vinnig kan bereik – as ons nie in te veel rompslomp verstrik word nie.

Die werkskepping waartoe dit aanleiding kan gee – nie net in boerdery direk nie, maar in die geassosieerde bedrywe, van voorraad en verwerking tot onder meer toerusting en handel – sal noemenswaardig wees. Dit sal bydra tot die versterking van landelike ekonomieë en die bou van die BBP, sowel as om die hoofoorsaak van misdaad en maatskaplike euwels aan te spreek: armoede.

Die hele landbouwaardeketting kan produktiwiteit verder verbeter deur die proaktiewe bestuur van mensekapitaalrisiko, aangesien die omsien na die gesondheid en welstand van ervare personeel een van die waardevolste beleggings in ‘n bedryf is wat hoogs arbeidsintensief bly.

Dit is noodsaaklik dat enige werknemervoordele en -belonings toeganklik is in die landelike gebiede waar die meeste landbou plaasvind. Agility Agri voorsien die bedryf van ‘n volledig geïntegreerde menslikekapitaalrisikobestuur en werknemervoordele-oplossing wat aangepas is vir die spesifieke behoeftes van die Suid-Afrikaanse landbou is, en buigsaam is om by die behoeftes en begroting van enige werkgewer te pas.

Ten einde landbou se mededingendheid uit te bou, is dit noodsaaklik om kwaliteit personeel te lok en te behou. Werknemersvoordele word hoog op prys gestel en dra by tot verbeterde landbouwerknemerverhoudings, verminderde afwesigheid en ‘n gesonder, meer betrokke arbeidsmag.

Die Suid-Afrikaanse landbou is goed georganiseer en gemotiveerd om voort te gaan om veilige, bekostigbare kos op die tafel te sit en ekonomiese uitbreiding en transformasie te dryf, maar die probleme wat hulle in die gesig staar, vereis dringende ondersteuning vanuit die staat.

Boere is opreg daaroor om elke dag hul roeping uit te leef en die potensiaal van hul bure te bevorder. Hulle kan egter meer doen as hulle toegelaat word om hul eie baan te weg, en verdien krediet vir hul volharding, kreatiwiteit en toewyding tot ons nasie se voortdurende voedselsekerheid.

