Landboubedryf begin proses teen minimumloon vir plaaswerkers

‘n Groepering rolspelers uit die landbou-waardeketting het vandag indringend samesprekings gevoer oor die minimumloon vir plaaswerkers wat op 1 Maart 2021 in werking tree. Ten spyte van verskeie insette uit die landboubedryf wat teen die volhoubaarheid van die voorstel kapsie gemaak en ook die implikasie daarvan bespreek het, is die verhoging van 16% steeds deurgevoer.



“Ons het wye terugvoer ontvang van landbouers en ander rolspelers in die waardeketting wat aandui dat hulle noodgedwonge aanpassings oorweeg om hierdie verhoging te akkommodeer,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Ongelukkig is die algemene gevoel dat arbeidsintensiewe vertakkinge soos groenteverbouing beëindig word en daar na bedrywe oorgeskakel word waar meganisasie ingespan word om voedsel te produseer.”



Die vergadering is dit eens dat dit meestal ongeskoolde werkers is wat deur hierdie aanpassing geraak sal word en waarskynlik in werkloosheid sal verval.



“Geen van die rolspelers wil hê dat werkers teen onbillike vergoeding moet werk of afgedank moet word nie,” sê mnr. Geldenhuys. “Ons wil bloot hê dat die regering besef dat landbouers eenvoudig nie hierdie verhoogde loon kan bekostig nie. Enige produsent moet winsgewendheid as prioriteit beskou om volhoubaar te kan boer. As wins geraak word, moet die landbouer noodwendig aanpassings maak.”



Vanuit die vergadering is voorstelle gemaak dat die minister van arbeid en indiensneming, mnr. Thulas Nxexi gevra word om amptelik terugvoer te gee oor die proses van kommentaar en of enige insette in ag geneem is in die besluit. Die minister van landbou, me. Thoko Didiza sal ook gevra word hoe sy in die proses geken is en waarom sy nie vir landbou in die bresse tree nie.



Die rolspelers het verder voorgestel dat regsaksie beslis oorweeg word en politieke en openbare druk uitgeoefen word om die verhoging om te keer.



Die vergadering het saamgestem dat samewerking vanuit al die sfere van landbou benodig word om die volhoubaarheid van landbou te beskerm.

Daarom het die vergadering die volgende besluit:

‘n Dispuut sal verklaar word met die minister van arbeid en indiensneming aangaande hierdie irrasionele aankondiging. In die verband sal daar in ‘n vergadering met die minister gevra word dat die minimum loon op die ys geplaas word totdat die dispuut bygelê is;

Die VF Plus sal die aangeleentheid amptelik binne die parlement met beide die ministers van arbeid en landbou aanspreek;

Die LWO Werkgewersorganisasie sal ‘n riglyn saamstel om die remedies wat binne die wet tot beskikking is, uit te lig;

Dat ‘n regsproses geïnisieer word ten einde die irrasionele optrede van hierdie aankondiging in die hof te gaan toets;

Die landboubedryf sal openbare druk opbou en soveel as moontlik rolspelers aanmoedig om die saak te ondersteun, hetsy finansieel of op ander wyses. In die verband sal die nodige petisies opgestel word waarby benadeelde werkers ook betrek word.

Die verklaring en besluite word deur TLU SA, die VF Plus, LWO Werkgewersorganisasie en ander rolspelers in landbou ondersteun.

Bron: TLU SA