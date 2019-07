Landbou slaan ’n slag teen skaliegas

This post is also available in: English

Agri SA is verheug oor die beslissing deur die Appèlhof in die guns van Agri Oos-Kaap en ander belanghebbendes, dat geen skaliegasontwikkeling vir tyd en wyl mag plaasvind nie.

Die Appèlhof het beslis dat die huidige regulasies rakende skaliegasontwikkeling en -eksplorasie ter syde gestel moet word, omdat die minister van Minerale Hulpbronne nie by magte is om hierdie regulasies te skep nie. Net die minister van Omgewingsake is verantwoordelik vir die regulasies en gepaardgaande prosedures.

“Hierdie uitspraak het ’n onmiddellik impak op skaliegasontwikkeling dwarsoor Suid-Afrika en is ’n reuse oorwinning vir landbou,” sê Janse Rabie, Agri SA se beleidshoof: natuurlike hulpbronne.

“Die vraagstuk oor die bevoegdheid van die minister van Minerale Hulpbronne om regulasies te maak rakende skaliegas, het onsekerheid geskep oor die bestuur van waterbeskikbaarheid en -besoedeling. Dié onsekerheid was van meet af die oorweging vir Agri SA om die regering se aptyt vir skaliegasontwikkeling teen te staan.”

Die minister van Minerale Hulpbronne het geappèlleer teen ’n vroeëre beslissing in die Oos-Kaap se Hooggeregshof waarin Agri Oos-Kaap se president Doug Stern geslaag het daarin dat die hof die bestaande regulasies ter syde stel.

“Roekelose skaliegasontwikkeling bedreig landbou, voedselsekerheid en die omgewing direk,” sê Stern.

“Ons glo hierdie oorwinning is ’n oorwinning vir elke Suid-Afrikaner.”

“Die oorwinning wys dat geen regulasie of beleid ’n uitgemaakte saak is nie,” sê Omri van Zyl, Agri SA se uitvoerende direkteur.

“Ons lid, Agri Oos-Kaap se pro-aktiewe optrede het landbou se belange dwarsoor Suid-Afrika beskerm.”

In Agri SA se Sentrum van uitnemendheid: natuurlike hulpbronne werk ons onverpoos om die belang van landbou te beskerm. Ons sal voorts met die minister van Omgewingsake, Bosbou en Visserye skakel om te verseker dat die regulasies die uiterste belang van water vir landbou en voedselsekerheid in ag neem.

Bron: Agri SA