Laai in ‘n japtrap die baalvoerder

Die maatskappy Steel Tupe & Pipe Profiles vervaardig hekke en hokke doelgemaak vir die landboubedryf. Van die hekke sluit in skuif-, wilds-, bees-, en skaapplaashekke.

Hy maak ook ringe en voerders vir skape, bokke en beeste asook panele vir skaap -, bees- en bokkrale. Lamhokpanele van verskillende groottes, met of sonder hekke, is ook op die produklys. Die selflaaierring vir beeste en perde is ontwerp vir maklike hantering. Net een mens is nodig om ‘n ronde baal in die ring te laai.

Die selflaaier word gemaak van ronde staalbul se (32 mm x 2 mm) en kan in groen of rooi bestel word. Dit is beskikbaar met of sonder ‘n dak. Produkte word tans slegs versprei na dele van Noordwes, Vrystaat, Gauteng en Mpumalanga.

Prys: R3 600 (met dak), R3 000 (sonder ‘n dak)

Navrae: E-pos sales@steeltubeprofiles.co.za, web: steeltubeprofiles.co.za, 072-879-4871, 084-608-4239