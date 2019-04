Kynoch kondig die aankoop van Profert Kunsmis aan

This post is also available in: English

Farmisco (Edms.) Bpk, wat handel onder die naam Kynoch Kunsmis, ‘n toonaangewende plantvoedingverskaffer, kondig hiermee die aankoop van Profert Kunsmis aan, ‘n groot rolspeler in die korrel- en vloeibare kunsmisbedryf.

Die aankoop-ooreenkoms sal Kynoch toegang gee tot bykomende produksiekapasiteit om voort te bou op hulle leuse: verbeterde doeltreffendheid deur innovasie.

Volgens Bruce Shuker, kommersiële bestuurder van Kynoch, is die Kynoch span opgewonde oor die toekoms en sien hulle daarna uit om ‘n uitstekende diens te lewer, en deur innovasie ‘n verskil in die landboubedryf te maak.

Farmisco (Edms.) Bpk. handel as Kynoch

Kynoch het in die afgelope 100 jaar as ‘n Suid-Afrikaanse maatskappy gegroei tot ‘n toonaangewende invoerder, menger en verkoper van korrel-, vloeibare- en spesialiteitskunsmis. Kynoch is deel van die Export Trading Group, een van die vinnigste groeiende landbou konglomerate wêreldwyd. Dit stel Kynoch in staat om sy handelsmerk en stempel verder uit te brei, terwyl hulle op hul erfenis voortbou.

Profert Fertilizer

Profert is in 1999 gestig en het in korrel- en vloeibare kunsmis gespesialiseer. Die groep het mengaanlegte in al die groot provinsies regoor Suid-Afrika.

Die aankoop, sal Kynoch se produksiekapasiteit verbeter om sodoende hulle huidige uitgebreide dienste en produkte verder te versterk; en ook om hulle omvattende oplossingsbenadering te steun. Die ooreenkoms sal meebring dat Kynoch in die toenemende aanvraag in die landbousektor voldoende kan deelneem.

Bron; Kynoch