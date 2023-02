Kynoch, die boer se langpadvennoot

Kynoch Kunsmis is al meer as ‘n eeu ‘n plantvoedingsvennoot vir Suid-Afrikaanse boere. Alhoewel ons almal weet dat ‘n boer se voetspore die kunsmis van sy veld is, bied Kynoch vernuwende en doelgemaakte produkte wat saamgestel is op grond van die behoeftes en groeifases van jou verskillende gewasse.

Op hierdie manier verseker Kynoch dat jou gewasse meer kry as wat hulle nodig het, wanneer hulle dit die nodigste het.

Kynoch gee om vir die boer!

Of jy nou kleinboer of ‘n kommersiële reus is, Kynoch gee om vir jou gewasse, opbrengs en gesin.

Na meer as honderd jaar in die kunsmisbedryf, versorg Kynoch steeds jou lande. Kynoch se ervare landboukundiges staan gereed om jou te help om die regte voeding vir jou gewasse te kry.

Met kundige raad en volle ondersteuning sal Kynoch jou help om jaar na jaar suksesvolle oeste te behaal.

Kynoch stap die pad saam met jou op jou plaas, van dag een af, sodat jy die meeste uit jou gewasse kan kry, met verbeterde doeltreffendheid, gewasgehalte en opbrengspotensiaal.

Deur jou denkwyse oor kunsmispraktyke te verander, kan die doeltreffendheid van sowel jou kunsmis as jou gewas verbeter, wat lei tot hoër opbrengste en verbeterde winsgewendheid met Kynoch-kunsmisprodukte.

Hierdie resultate ondersteun Kynoch se leuse:

“Verbeterde doeltreffendheid deur innovasie”

Landbou handel oor verhoudings, gesinne en familiewaardes. Kynoch is opgewonde om sy splinternuwe aanlynkortreeks op alle platforms te loods. Om na die eerste video in die reeks, Kynoch gee om vir die boer, te kyk, kliek op die video hieronder:

Kynoch het ‘n volledige reeks produkte wat voldoen aan die plant-spesifieke en groeifase-spesifieke behoeftes van jou gewasse. Praat gerus met een van Kynoch se plaaslike bestuurders, bemarkers of landboukundiges om meer uit te vind oor hulle produkte wat aan jou behoeftes sal voldoen.

Vir meer inligting oor Kynoch en hulle produkte, besoek hulle webwerf by www.kynoch.co.za, of kontak hulle by 011-317-2000, of stuur ‘n e-pos na info@kynoch.co.za. Kom in aanraking met ‘n spesialis in jou streek: https://lnkd.in/ddKfaEPc