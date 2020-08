Kyk wat bied Valtrac die boer: Net die beste werktuie en net die beste diens

This post is also available in: English

’n Helder ligstraal in die boer se lewe is die doeltreffende, betroubare trekkers en werktuie wat Valtrac verskaf en rotsvas rugsteun met die flinkste diens wat reeds in boerderykringe as legendaries bekend staan.

Valtrac het ’n trotse geskiedenis wat van ’n klein, eintlik onbedoelde, begin strek tot vandag waar dié familieonderneming een van die voorste verskaffers van trekkers en werktuie aan Suid-Afrikaanse boere is. Niemand verstaan ’n boer se behoeftes en probleme beter as ’n boer nie. Wynn Dedwith, die stigter en eienaar van Valtrac, is immers self ’n boer en Valtrac het sy ontstaan te danke aan Wynn se soeke na geskikte trekkers vir sy melkboerdery 23 jaar gelede.

“Sukkel” is vir Wynn ’n baie lelike woord wat hy so ver as moontlik uit sy woordeskat weer. Daarom het hy regoor die wêreld na die beste trekkers vir sy plaas gesoek en gesoek … totdat hy by Volvo uitgekom het en vandaar by Valmet – die voorloper van die huidige voortreflike Finse Valtra-trekkers. Daar word ook Valtra-trekkers in Brasilië vervaardig en hierdie reeks word ook nou weer ingevoer.

Wynn het nooit bedoel om ’n trekker en werktuigverskaffer te word nie, maar deur ’n sameloop van omstandighede het daar ’n paar Valmet-trekkers wat verkoop moes word op sy plaas beland. Wynn sê met die eerste demonstrasie het hy stilletjies gehoop die trekkers presteer nie soos belowe nie sodat hy uit die ding kon kom, maar net soos die Valtra-trekkers van vandag, het die Valmets almal se stoutste verwagtinge oortref.

Nou was daar geen omdraai nie – Suid-Afrika se kieskeurigste boere wou Valmet hê en Wynn moes teen wil en dank die trekkers invoer, verskaf, en onderdele en diens lewer. Vir die doel is Valtrac tot stand gebring en ’n perseel in Parys gekoop, gerieflik naby aan Wynn se plaas. Die oorgang na die verskaffing van wenwerktuie was ’n logiese, alhoewel onbeplande, stap.

Dit het só gebeur:

Wynn was in Brasilië om na die Valtra-trekkers wat daar vervaardig word te kyk toe hy op ’n plaas ’n boer sien wat sy eg se skottels vervang, maar nie die laers nie. Dit was vir hom baie vreemd en hy het navraag gedoen.

Die antwoord? Die eg was ’n Tatu Marchesan en die laers wat in olie loop was een van die maatskappy se breinkinders.

Vandag verskaf Valtrac benewens Valtra-trekkers ’n wye reeks eersteklas landbouwerktuie aan tevrede boere regoor Suid-Afrika en lewer diens waaroor voorheen net gedroom kon word.

Wynn sê: “Ons is self boere en ons werk saam met ander boere en landbou-organisasies om haarfyn te bepaal wat boere nodig het en om dit vir hulle in die wêreldmark te gaan soek.”

TOT NOU: 24 jaar later, in Junie 2020, ontvang die Dedwithgesin die eerste Valtra BH194-trekker in Suid-Africa. Voor is Wynn, Tacye, Emma, Devin, Reece en Bronwyn, en bo-op die trekker is Megan en Rory.

Geenbewerking: Valtrac loop voor

Fyn waarneming is ook die oorsprong van Valtrac se toewyding aan geenbewerking. Wynn het gesien dat die grond van sy lande met aangeplante weiding waar daar net gesaai word en nie bewerk word nie, veel sagter en vrugbaarder is as die mielielande wat elke seisoen bewerk word.

Hierdie waarneming het hom weer na Brasilië, die wêreldvoorloper in geenbewerking, geneem. Spruitend daaruit was Valtrac die eerste verskaffer van spesiale geenbewerkingplanters in Suid-Afrika.

Hierdie stap – en die groot aantal latere stappe wat Valtrac daarna in die rigting van geenbewerking gedoen het – getuig van Valtrac se verantwoordelikheid teenoor die omgewing en ook teenoor boere.

Wynn sê: “Selfs in ’n moeilike seisoen kan ’n boer nie net insetkoste bespaar met geenbewerking nie; hy staan ook ’n beter kans om in die droogte ’n oes te kry.”

Valtrac se legendariese diens aan boere word verseker deur hulle beleid om vir elke veertig nuwe trekkers wat hulle verkoop nog ’n tegniese span saam te stel. Dit verseker dat Valtracboere boere is wat boer; nie sukkel nie. Valtrac loop ’n lang en mooi pad saam met Suid-Afrika se boere en is van plan om nog tot in die verre toekoms net die beste werktuie en net die beste diens aan ons boere te lewer.

Vir meer inligting oor Valtra-trekkers en al die ander werktuie wat Valtra die boer bied, praat met Attie de Villiers by 083-261-9863 or 056-817-8006, of stuur ’n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za. Besoek ook www.valtrac.co.za.