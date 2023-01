Kyk hoe wen F&R Boerdery met Agrico: LEPA-besproeiing kos minder en presteer meer

՚n Lus vir die oog is die welige groen gewasse langs die hoofpad na die Noorde. Een van die boerderye wat hierdie pragtige groen gesig vir reisigers moontlik maak is F&R Boerdery van Frans en Reint Dykema, en hulle doen dit met besproeiing van die spilpuntmarkleier, Agrico.

Die Dykemas is besproeiingsboere langs die Pienaarsrivier in die Warmbad-distrik. Onder die naam F&R Boerdery boer hulle hoofsaaklik met mielies, koring en sojabone, met 1 600 ha onder besproeiing.

“Ons pa het 40 jaar gelede hier begin boer, toe was hier niks. Hier was geen spilpunte of selfs landerye op die plaas nie; dit was net bos. Sedert 2007 het ek en my broer Reint, stadig maar seker die leisels begin oorvat. Vandag staan ons boerdery bekend as F&R Boerdery, waar ek en my broer saam die saaiboerdery behartig,” vertel Frans.

“Ons het onlangs ook uitgebrei en gediversifiseer met bessies, waar ons brame en apelliefies plant,” voeg Frans by. “Sonder water en doeltreffende

besproeiingstelsels kan ons boerdery nie floreer nie. Ons haal twee oeste per jaar af, en as jou kunsmis en water nie tydig en akkuraat toegedien word nie, mag jy moontlik met jou hande in jou hare sit na ՚n seisoen.

In 2020 het die broers hande gevat met Agrico om ՚n nuwe projek op die plaas aan te pak.

Tyler Hillbrook (plaasbestuurder), Frans Dykema (eienaar van F&R Boerdery) en Theo van Staden (takbestuurder van Agrico Brits en Nylstroom).

“Oor die jare heen het ons gebruik gemaak van verskeie spilpunt-handelsmerke, maar met hierdie projek het ons besluit dat ons ՚n kopskuif gaan maak na Agrico toe,” vertel Frans. ՚n Gedeelte van die gewasse, sowat 182 h, is tans onder LEPA-besproeiing.

“Ek was aanvanklik skepties oor al hierdie lang pype en nuwighede, maar namate die span van Agrico Brits en Nylstroom met die projek gevorder het, was ek aangenaam verras.

“Die eerste keer toe ek by die nuwe pompkamer kom, het ek geen lawaai gehoor soos waaraan ek gewoond was nie. Dit het amper onwerklik gevoel.

“Die kragbesparing in vergelyking met die ander spilpunte is enorm.

Ons het ՚n besparing van ongeveer 40% op ons kragverbruik met die LEPA-stelsel.

Frans lig die grootste voordele van LEPA-besproeiing vir hulle boerdery uit:

Aan die voorpunt is laer kragverbruik. Kort op dié voordeel se hakke is verminderde waterverbruik vanweë die groot druppels, minder verdamping, minder onderhoud en slytasie aan die pompe as gevolg van die lae spoed en lae druk van die stelsel. Frans ondervind ook dat die spilpunt minder vassteek. Dit beteken minder staantyd en meer besproeiingstyd. Hulle stoot ook vloeibare kunsmis deur die nuwe LEPA-stelsel.

“Nog ՚n voordeel vir ons van Agrico se besproeiingstelsel, is die webbeheerstelsel wat saam met die LEPA-stelsel gekoppel is,” voeg Frans by.

As een spilpunt vroeër klaarmaak as ’n ander op dieselfde pyplyn, dan word die water outomaties afgesluit. Die spoed van die pompmotor en spilpunt kan vanaf die aanlyn-beheerstelsel beheer en gereguleer word. Jy kan ook jou water se druk en spoed beheer met ՚n eenvoudige program wat jy vir die spilpunt skryf.



Die pomphuis wat die Agrico-span by F&R Boerdery ontwerp en opgerig het.

“Uit ՚n bestuursoogpunt maak dit die lewe soveel makliker! Ek kan alles reguleer en moniteer vanaf enige plek ter wêreld,” sê Tyler Hillbrook, plaasbestuurder by F&R Boerdery.

“Oor die diens wat ons vanaf Agrico kry, kan ons werklik nie kla nie. Dit is so lekker om te weet dat dit wat ons nodig het beskikbaar is, en dat die verteenwoordigers altyd daar is om te help en ondersteun waar hulle kan.

Van dag een af was die Agrico-span toegewyd om ons te help-vanaf die ontwerp regdeur oprigting tot naverkopediens. Jy hoef nie te wag nie. Hulle weet goed dat ՚n besproeiingsboer nie hou van wag nie of dit kan bekostig nie,” sluit Frans af.

LEPA-besproeiing

LEPA – lae-energiepresisietoediening. ՚n LEPA-pakket plaas die water nader aan die grondoppervlakte om verdamping en waterverlies deur wind drasties te verminder. Omdat LEPA-sproeiers teen ՚n lae druk werk, bespaar dit ook elektrisiteit.

Vir meer inligting oor hoe Agrico jou kan bystaan met die nuutste en beste besproeiingstegnologie, kontak sales@agrico.co.za of skakel 083-455-5423. Besoek gerus ook Agrico se webtuiste by www.agrico.co.za.