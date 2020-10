Kyk en leer! MyLife het ’n kursus net vir jou

This post is also available in: English

Hoe lyk die insekte wat kosmetiese skade aan sitrus aanrig? Hoe kies ek ‛n goeie bul op ‛n veiling? Hoe stel ek ‛n sakeplan op? Hoe moet my vrugte verpak word vir uitvoer? ‛n Boer moet iets van alles weet (en wees) om ’n suksesvolle onderneming te bedryf. Hy is ‛n plantkenner, dierkenner, grondkenner, insekkenner, bemarker, bouer, tegniese kenner, sakebestuurder en personeelbeampte.

Dit is ook nie al nie. Van ‛n boer word verwag om voortdurend op datum te bly met nuwe ontwikkelings en om sy mense op te lei. Dit is maklik om vir “Google” te gaan vra, maar is dit die beste pad? Baie inligting is aanlyn beskikbaar, maar die inligting is gefragmenteer en nie altyd van toepassing of betroubaar nie.

MyLife is ‛n lewensondersteuningsplatform wat kundiges in die verskillende landboubedrywe betrek het om ’n videoteek met meer as 500 video’s oor goeie boerderypraktyke bymekaar te maak en gestruktureerd saam te stel. Die modules word ook voortdurend aangevul en bygewerk.

P-W van Wyk, wat verantwoordelik was vir die vervaardiging van die meeste leermodules, sê die teikengroep is redelik wyd. Dit is nuttig vir boere wat hulle kennis wil uitbrei en dalk ‛n nuwe bedryf wil betree, studente wat hulle boekekennis wil aanvul met praktiese inligting, asook voorligtingsbeamptes en maatskappyverteenwoordigers wat hulleself wil toerus met die regte inligting.

Boere wat hulle werkers wil oplei om byvoorbeeld op die uitkyk te wees vir skadelike insekte of om enige ander oesskade waar te neem voordat dit ‛n groot probleem raak, kan die video’s vir hulle wys. Van die video’s is in Afrikaans met Engelse onderskrifte, maar die meeste is in Engels.

Op die MyLife-platform is daar ook toegang tot volledige geakkrediteerde kursusse van Agriskills en ander verskaffers.

Die inligting in die leermodules

word prakties en sigbaar aangebied.

Die video’s is in die volgende kategorieë beskikbaar:

• Besproeiing

• Vleisbeesproduksie

• Melkbeesproduksie

• Varkproduksie

• Hoenderproduksie

• Kunsmatige inseminasie

• Sitrusproduksie

• Tafeldruifproduksie

• Graanproduksie

• Grond as groeimedium

• Groenteproduksie

• Finansiële reeks

• Sakeplanne

Altesaam is daar meer as 44 uur se kyktyd! Bedryfsorganisasies en ‛n verskeidenheid kundiges het deelgeneem aan die produksies of het gehelp om die inligting te bevestig. Dit is prakties, visueel en bekostigbaar. Daar is ook gratis modules beskikbaar oor digitale geletterdheid.

’n Boer is ook ’n mens

Dit is soms moeilik om die mens van die onderneming te skei op ‛n plaas, want in die meeste gevalle is die plaashuis ook die kantoor en die kombuistafel die plek waar die meeste besluite saam met die gesin geneem word.

Net soos enige ander sake-eienaar of werknemer moet die kinders se skoolgeld betaal word, daar is polisse en versekering, mediesefondsbetalings, hernuwing van lisensies en voertuigpaaiemente. Benewens die finansiële sy van sake, het elke mens ook ‛n emosionele en sosiale bestaan.

Daar is familiekrisisse, persoonlike twyfel, onsekerheid en veral in hierdie dae, kommer oor veiligheid. Johan Olivier, skepper van die MyLife-konsep, sê: “Ek sien daagliks hoe mense stoei om koers te hou in die storms van die lewe. Juis in hierdie tyd is die mens uiters kwesbaar vir finansiële en emosionele risiko. Boere stoei met skuld en blootstelling aan wisselvalligheid. Dit baat jou baie om te weet hoe om te boer, maar jy het ook ander risiko’s soos identiteitsdiefstal, energierisiko, liggaamlike risiko, finansiële risiko en emosionele uitputting.

“MyLife het opsigtelike en onopsigtelike merkers van ‛n lewenstelsel wat bestaan uit emosionele, finansiële en sosiale bakens. Al hierdie komponente dra by tot ‛n gesonde mens.”

Jy meet en hou rekord van alles op die plaas, maar hoe meet jy jouself? Weet jy hoe dit regtig met jouself gaan? MyLife is ‛n stelsel waarbinne jy kan meet. Jy kan organiseer, jouself motiveer en seker maak jy spekuleer nie oor dit wat jy kan beheer nie. Op die platform is daar handige finansiële hulp in die vorm van scenario-, begroting- en leningsinstrumente.

Met die druk van n knoppie kan jy onmiddellik in aanraking kom met ’n kundige of dienste bekom. Die lys van verskaffers groei daagliks. Net die keur van diensverskaffers word op die platform gelys. Die beste van alles is dat toegang tot die platform self gratis is. As jy van die platform af die dienste van enige kundige wil gebruik of ‛n kursus bekom, betaal jy die diensverskaffer regstreeks.

Om toegang te kry tot die lewensondersteunende platform is maklik. Besoek net www.mylife.co.za en registreer. Skakel 012-942-5111 of stuur ’n epos na support@mylife.co.za.