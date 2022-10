Kry vir jou ‘n elektriese gholfkarretjie by EV Global en bespaar geld

Met die brandstofpryse wat so hoog word, is EV Global se elektriese karretjies dalk net die antwoord.

EV Global is sedert 2009 Suid-Afrika se grootste onafhanklike elektriesevervoersaak. “Met ons nasionale verspreidingsregnetwerk verskaf ons nie net die beste produkte teen die beste pryse nie, maar bied ons ook die beste naverkopediens,” sê Heinrich du Preez, hoof-uitvoerende beampte van EV Global.

Behalwe hulle gholfkarretjies het hulle ook ‘n wye verskeidenheid elektriese vervoermiddels wat motorfietse, rolstoele, bromponies en klein motorvoertuie insluit.

“Al ons produkte het ingeboude laaiers, wat met enkelfasekrag werk. Ons laaiers skakel ook self af wanneer die batterye volgelaai is,” se Heinrich.

Sedert die begin van 2021 het EV Global die vlootmark betree, en hulle het alreeds vlote suksesvol by verskeie gholfbane geplaas, wat Goldfields West en Jackall Creek insluit.

“Ons voer ons produkte self in. Ons kies ook ons produkte uit en besoek self ons verskaffers om seker te maak ons produkte is van die beste gehalte. Deur die middelman uit te sny, verskaf ons die beste produkte teen die beste pryse,” voeg Heinrich by.

EV Global bied ook pasgemaakte karretjies aan kliënte en ontwerp dit spesifiek volgens hulle smaak. “Met ons eie fabrikasie-afdeling kan ons enige produk, ongeag hoe groot of hoe klein, verander om aan ons kliënt se behoeftes te voorsien.”

So karretjie kan jou definitief die hele dag op die gholfbaan van die eerste tot die laaste putjie vat. “Afhangend van die lading en die oppervlakte wat gery word, is die gemiddelde afstand wat met ‘n enkele laai bereik kan word 60 km,” sê Heinrich.

Jy kan ook jou gholfkarretjie by een van hulle verspreigingsregpunte versien. “Al ons verspreidingsregpunte het volledige werkswinkels met opgeleide personeel en die regte gereedskap.”

Om mededingend te wees in hulle mark, is dienslewering hulle grootste prioriteit. “Ons uitmuntende dienslewering is wat ons ‘n voorsprong in ons mark gee.”

Hulle is ook deur Standard Bank en Wesbank goedgekeur, so hulle kan jou help met finansiering. Kontak hulle gerus by 076-588-5487 of info@evglobal.co.za, of besoek hulle webblad www.evglobal.co.za vir meer inligting oor hulle karretjies