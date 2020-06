Kry beheer met Reinke Precision Management (RPM) Advanced Plus™

This post is also available in: English

Beheerstelsels op spilpunte is soos ’n motorkar se stuurwiel. Dit is dalk net een deel van die groter stelsel, maar daarsonder kan die res van die stelsel nie behoorlik werk nie. Daar is ook groot verskille in die gehalte en doeltreffendheid van verskillende beheerstelsels.

Reinke se reeks beheerstelsels is ontwerp om seker te maak dat die boer op ’n maklike manier volle beheer oor sy spilpunte kan uitoefen.

In vandag se uitdagende tye is boere genoodsaak om immer doeltreffender te boer om hulle oeste en wins te verhoog. Daar word voortdurend daarna gestreef om meer kos op minder grond te produseer.

Slim spilpuntbeheerstelsels wat doeltreffende bestuur toelaat, help die boer om hierdie doelwit te bereik.

Die Reinke Presisiebestuur (RPM) Advanced Plus™-spilpuntbeheerkas gee vir die boer ’n gevorderde beheerstelsel teen ’n bekostigbare prys. Vloei- en druklesings is onder jou vingerpunte beskikbaar en die raakskerm kan so verstel word dat dit die inligting wat jy die meeste gebruik, dadelik vertoon.

Boere wil graag beheerstelsels hê wat hulle maklik kan aanpas om by hulle behoeftes te pas, maar steeds programmeerbaar is, en daarom het Reinke die RPM Advanced Plus™-beheerkas ontwerp. Hierdie model kan op nuwe spilpunte aangebring word, maar die skerm kan ook by ouer modelle gebruik word om die beste uit die stelsel te kry vir minder as wat die hele nuwe stelsel sou kos.

Die 11-cm kleurraakskerm bied al die gevorderde beheerfunksies teen ’n laer prys as wat ’n gewone rekenaarpaneel sou kos. Die stelsel bied ’n elektroniese vloeimeter, onafhanklike pompbeheer, drukking- en temperatuuraanskakeling, asook spoedbeheer.

Die RPM Advanced Plus™-beheerstelsel maak Gary Moody se werk aansienlik makliker, veral omdat hierdie stelsel met Reinke se ReinCloud®-stelsel gekoppel is.

Die RPM Advanced Plus™ kan maklik aan die ReinCloud®-stelsel gekoppel word, wat die boer toelaat om al sy spilpunte deur ’n toepassing op sy slimfoon te beheer. Deur ReinCloud® kan ’n boer 24 uur van die dag beheer uitoefen oor al sy stelsels, selfs al is hy nie op die plaas nie. Vir gemoedsrus kan die boer deur middel van selfoonteksboodskappe in kennis gestel word indien daar enige veranderinge of probleme aan die stelsel voorkom. Dan kan hy die stelsel vanaf sy foon afskakel om enige skade te voorkom.

Die RPM Advanced Plus™ is vir vyf jaar gewaarborg ongeag of die boer die volledige stelsel koop, sy ouer stelsel opknap, of bloot net die skerm aanskaf. Daar is nie beter waarde vir geld wanneer dit kom by langlewendheid en betroubaarheid van ’n spilpuntbeheerstelsel nie.

Gary Moody is plaasbestuurder by die Kembali Suikerrietboerdery naby Gingindlovu. Hy is veral beïndruk met hoe eenvoudig dit is om die ses spilpunte op die suikerrietplaas van sy foon af te beheer. “Ek kan alles aan al die spilpunte stel en beheer sonder om na elkeen toe te ry. Dit bespaar baie tyd wat ek dan vir ander werk kan gebruik,” vertel Gary.

Mark Thiele van Thiele Estates buite Paulpietersburg is net so in sy skik met die Reinke-beheerstelsels. Die spilpunt se beheerkas spog met die nuutste raakskermtegnologie en is selfs toegerus met ’n weerstasie wat die weersomstandighede dophou sodat jy jou besproeiing akkuraat kan beplan sonder om te mors of plante dors te laat ly. Al die inligting wat hierdie stasie opneem gebruik Mark om ingeligte besluite te neem.

Chris van Niekerk, wat ook net buite Paulpietersburg boer, vertel hoe slim die RPM Advanced Plus™-beheerstelsel is. “Die spilpunte werk met die nuutste elektronika. Wanneer die spilpunt aan die einde van sy geprogammeerde lopie kom, skakel die stelsel outomaties af en die watertoevoer word ook afgeskakel,” sê Chris.

Vir enige navrae kan Patrick Ellis, direkteur van Reinke Suid-Afrika, gekontak word by 031-350-4525, of stuur ’n e-pos aan Patrickellis@reinke.com.