KRM Plastics giet die regte tenk vir jou behoeftes

Voedselgraad plastiektenks sonder reuke of smake en selfs geskik vir hidroponiese toepassings is nou binne jou bereik. Die ou staatmaker met meer as 20 jaar se ondervinding in die rotasie-gietbedryf, KRM Plastics, spesialiseer in hierdie spesialis-toepassings.

Rotasiegieters gebruik ՚n verhitte, hol vorm wat stadig in die rondte draai sodat die materiaal die hele vorm binne eweredig bedek. Hierdie produkte kan in enige kleur vervaardig word.

Die sleutel tot gegote plastiekprodukte van die hoogste gehalte lê in die ontwerp en bou van die gietstuk. Daarom bou KRM Plastics se kundige ingenieurs hulle hele reeks gietstukke van begin tot einde self op hulle perseel. Dit stel KRM Plastic ook daartoe in staat om makliker aan die vereistes van hulle kliënte te voldoen. Hierdie vorms wat van aluminium of staal vervaardig is, verseker beter gehaltebeheer en lewer ՚n baie doeltreffender produk.

Die produkte word uit ՚n lae-digtheid poliëtileen- (LLDPE) -polimeer vervaardig. Poliëtileen is ՚n ligte termoplastiese materiaal wat uiters taai en duursaam is. Dit is omgewingsvriendelik en herwinbaar en kan maklik met ՚n hittesweisproses herstel word indien nodig. Die ultraviolet-stabiliseerder in die materiaal is vooraf saamgestel om langtermyn weerstand en stabiliteit teen die genadelose son te gee.

KRM Plastics bied ՚n verskeidenheid produkte in groottes van 220 tot 20 000 liter. Dit sluit vertikale en horisontale watertenks, sanitasietenks, kunsmistenks, vleisbakke, vuurvegtertenks, eksterne trekkerdieseltenks, plantertenks, voertrôe, watertrôe en hondehokke in. Die dikte van die wandte kan volgens behoefte aangepas word.

Vir die gevalle waar ՚n boer ՚n horisontale tenk benodig, het KRM Plastics die oplossing gereed.

KRM Plastics se kliëntediens gee kliënte raad oor watter chemikalieë in die poliëtileentenks geberg kan word, alhoewel hulle produkte ՚n uitstekende chemiese weerstand het en basies onderhoudsvry is. Die materiaal voorkom algegroei en kan maklik met stoom skoongemaak word.

Al KRM Plastics se vertikale water- en chemiese tenks word vir agt jaar gewaarborg.

KRM Plastics is by Agrément South Africa gesertifiseer en lid van ARMSA (Association of Rotational Moulders of Southern Africa).

Om enige vloeistof sonder sorge te berg kan KRM Plastics by lindi@krmplastics.co.za, 034-341-1360, 082-898-6884 of 082-443-9329 gekontak word.