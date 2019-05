Kristaltegnologie verjaag vlieë en jakkalse

This post is also available in: English

“As ՚n mens skaap slag en biltong maak en jy het geen las van vlieë terwyl jy met die vleis werk nie, moet jy weet daar is iets aan die gang,” vertel Flippie Hoffman wat so 175 km suidoos van Windhoek boer.

Die iets wat aan die gang is, is die resultaat van Agri Frequencies se kristaltegnologie wat peste en plae deur middel van frekwensies verjaag.

Flippie sê hy het by ՚n vriend van hom van Riebeek-Kasteel verneem van die tegnologie en was eers baie skepties. “As ՚n mens desperaat is en jy sien nie uitkoms nie, dan probeer jy alles wat jy kan om voort te gaan met jou boerdery,” vertel hy.

Flippie se plaas is in die semi-Kalahari, net agter die duine en die rooi sand. Dit is wild-, skaap- en boerbokwêreld, maar daar is ook Simbras en Brahmane op die plaas. Hy boer nog nie lank daar nie en probeer om sy kuddes op te bou tydens die ergste droogte in 23 jaar.

“Elke skaap of lam wat ek verloor, maak seer,” sê hy.

Hy het so vyf maande gelede begin om Agri Frequencies se dienste te gebruik om jakkalse, rooikatte, vlieë, brommers en onlangs ook bosluise te beveg. Hy sê sedertdien het hy nog nie weer ՚n skaap aan ՚n jakkals afgestaan nie, die vlieë en brommers het verseker die wyk geneem en daar is reeds minder bosluise op die skape.

Sy skape word gekraal, maar hy sê vroeër was die jakkalse so vermetel, hulle het sommer in die dag die skape ingewag as hulle uitgaan veld toe. Hy en sy vrou hoef ook nie meer snags te lê en luister hoe die jakkalse al hoe nader roep nie.

“Al wat ek doen is om selfoonfoto’s na Jan du Plessis van Agri Frequencies te stuur van die peste hier in my omgewing en hy sorg dan dat die frekwensies hier uitkom in die gebied wat gedek word.”

Hy sê hy weet dit het iets met kwantumfisika te doen, maar hy hoef dit nie te verstaan om te sien dat dit werk nie. Hy het niks anders gedoen om die jakkalse te verjaag nie en sy bure het steeds las, dus moet dit werk!

Die koste word per hektaar bereken en dit werk vir hom uit op ongeveer

R15 000 per jaar. “Dit is omtrent die prys vir 13 hamels, wat ek vroeër maklik per maand aan die jakkalse moes afstaan.”

Die feit dat die vlieë en brommers minder is, help ook om spanning by die diere te verminder en produksie te verhoog.

Flippie sê daar het so twee weke gelede weer ՚n paar vlieë begin verskyn, maar Jan het hom gewaarsku dat dit gaan gebeur as die vlieë uit ander gebiede inkom. Al wat hy moet doen is om weer ՚n paar foto’s te stuur en dan word die frekwensies aangepas om die nuwelinge te verjaag.

As vliee en brommers die wyk neem, kan skape rustig groei.

So werk dit

Kristaltegnologie het gelei tot die ontwikkeling van rekenaars, selfone en kwartshorlosies. Kristalle bevat piezo-elektrisiteit, wat beteken hulle het hoë energievlakke en gee ՚n natuurlike puls. Kristalle het die vermoë om frekwensies te berg en weer uit te gee en die frekwensies kan gebruik word vir die verbetering van water, verbeterde groei by plante en diere, asook insek- en plaagbeheer.

Met betrekking tot water help die frekwensies om watermolekules te herstruktureer in enkelmolekules in plaas van stringe, sodat die water makliker opgeneem kan word deur mense, diere en plante. Minder water is dus nodig vir meer produksie. Die water smaak ook lekkerder en verhoog die suurstof-vlakke in ons bloed.

Die frekwensies in kristalle kan gebruik word om plant- of dierproduksie te verhoog of as teenfrekwensies om insekte te dood en groter diere soos jakkalse te verjaag.

Die frekwensies is veilig en beïnvloed slegs die geteikende spesies; nie voordelige insekte soos bye nie. Gebruikers kan self toets of die frekwensies hulle bereik.

Jan du Plessis van Agri Frequencies sê dit is hulle strewe om die gebruik van gifstowwe in voedselverbouing, tuine en huise te verminder en om boere te help om geld te bespaar.

Besproeiingsboere kan ՚n volledige pakket van al die dienste bekom teen R1 200 per hektaar per jaar en vir droëlandboere beloop dit R600 per hektaar per jaar. Ander dienste soos bosluisbestryding kos slegs R10 per hektaar per jaar.

Kontak Jan du Plessis by 082-429-4055, jan@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com. Volg gerus ook ProAgri se reeks artikels oor die sukses wat boere reeds met die tegnologie behaal het.