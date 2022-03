Kristaltegnologie: Verhoog plante se suikerinhoud natuurlik met tot 15%

Met kristaltegnologie kan die suikerinhoud of brix-waarde van enige gewas verhoog word sonder die byvoeging van enige chemiese middels, selfs al is die sonlig beperkend.

Die verhoging van suiker binne die gewas hou groot ekonomiese voordele in vir baie boere. Die suikerwaarde, oftewel brix-indeks, word verhoog met sowat 15% in die meeste gewasse soos suikerriet, groente en vrugte. By suikerriet is ՚n 15%-verhoging in verkoopbare suiker letterlik goud werd en die wins op die oes styg skerp.

Die verhoging in suiker verminder die inseklading op gewasse en verbeter rypword en verkleuring by talle gewasse. By voedingsgewasse en selfs weiding verbeter drakrag en diere presteer besonder goed op verhoogde suikers in die weiding. Dit maak die gras natuurlik baie smaakliker en die diere verkies die gras bo die res.

By tamaties versterk dit die huid wat verhoed dat die tamaties oopbars as hulle uit die yskas uitgehaal word en dit versnel verkleuring op die plant wanneer sonlig min is.

Ander voordele van kristaltegnologie:

• Kristaltegnologie kan alle insekte voorkomend beheer en talle plantsiektes soos bakteriese verwelk, antraknose, roes, blaarvlek, poeieragtige meeldou, sclerotinia en aalwurm voorkom.

• Vlieë en muskiete asook muise en rotte word voorkomend beheer.

• Bosluise word regstreeks op vee en selfs wild beheer.

• Plaagdiere soos ape, bobbejane, jakkalse en voëls wat pla kan verjaag word.

• Waterstrukturering verbeter watergehalte en sodoende die produksie van plante en diere.

• Besproeingslyne en druppers kan skoongemaak word en water en grond kan tot ՚n mate ontsout word.

Insekbeheer met frekwensies is baie meer doeltreffend as met chemikalieë en is baie gesonder en goedkoper – om die volledige pakket van insekbeheer en groei te kry kos net R1 200 per hektaar per jaar, met korting vir groter plase.

