Kristaltegnologie kry woema: Beheer insekte en plae nou nog beter

Promosie-artikel

“Ons nuwe kragtige toerusting is meer doeltreffend en kan baie meer doen as vroeër. Ons kan insekte en klein diere vinniger dood; groter diere soos vlermuise en voëls verjaag, jakkalse, dassies, ape en bobbejane laat padgee en selfs olifante afskrik om die drade te breek,” sê Jan du Plessis van Agri Frequencies.

Hy sê met kristaltegnologie kan dieresiektes en parasiete beheer word, swamsiektes op plante en vrugte kan beheer word en bakteriese verwelking in tamaties kan gestuit word.

Jan sê: “Met die nuutste ontwikkeling kan ons help dat plantvoeding beter opgeneem word en meetbare resultate word gelewer soos die verhoging van die pH-vlak in grond van 4,3 tot 5,4 in 30 dae.”

Stompkopkewer

Hoe dit werk:

Alles in die heelal beweeg en vibreer, niks is staties nie en die verskil in frekwensies bring mee dat daar ’n verskil is tussen voorwerpe. Alles leef in ’n see van frekwensies en die basisfrekwensie op die laagste vlak beweeg in ’n kwantumveld, aldus professor John Hagelin, ’n kwantumfisikus van Amerika, wat dit die “Unified Field” noem. Dit is op hierdie vlak waar die mees doeltreffende verandering teweeg gebring kan word deur die frekwensies binne die veld te manipuleer.

Agri Frequencies het spesiale toerusting ontwikkel om organismes se frekwensies te kopieer en dan in-fase te stuur vir groei, of uit-fase om dood te maak. Hierdie frekwensies word dan met spesiale kwantumsenders geprojekteer op enige teikengebied op aarde wat ook met lugfoto’s aangedui word.

In die kwantumveld neem dit geen tyd vir die frekwensies om die teiken te bereik nie en boere kan self toets of die frekwensies die teikengebied bereik. Kristalle word gebruik om die frekwensies te berg en om die gebergde frekwensies uit te straal met hulle eie energie in die vorm van piezo-elektrisiteit. Kristalle behou hulle frekwensies permanent as dit korrek gelaai is.

Slakke: Voor en na kristaltegnolgie toegepas is.

Waarvoor dit alles gebruik word:

• Vakansie-oorde, fabrieke, wynkelders en versappingsaanlegte gebruik Agri Frequencies se dienste vir plaagbeheer.

• By graanopberging in silo’s kan insekte, kalanders en graankewers beheer word.

• Vrugteboere bespaar baie deur rypbeskerming.

• Waterstrukturering maak druppers en besproeingslyne skoon en bespaar tot 30% water.

• Watergehalte, ook van brakwater, kan drasties verbeter word.

• ’n Reeks produkte vir huishoudelike gebruik is beskikbaar, soos die Garden Fairy wat in ’n straal van 40 meter werk, Clear Pond vir die beheer van alge in die swembad en visdam of Pest Vibes vir plaaginsekte in die huis.

n Brandstofstruktureerder bespaar 10 tot 15% brandstof. Gesondheidsprodukte is ook beskikbaar, soos ’n hangertjie vir algemene gesondheid en pynverligting en gestruktureerde water wat bloedsuurstofvlakke verhoog en daarmee saam algemene gesondheid.

Daar is ook ’n produk teen die stompkopkewer en sy dodelike swam wat in ’n gekontroleerde toets by ’n kwekery al 17 besmette bome kon red.

Die sukses van die pesbeheerprodukte hang af van die terugvoering van die gebruikers. Jan sê: “Die geheim is in die terugvoer. Alle spesies muteer en daar bestaan talle variasies in dieselfde spesie, maar ons oorkom dit met gereelde foto’s. Vir kleiner insekte soos blaaspootjies, swamme en bakteriese siektes benodig ons mikroskoopfoto’s of monsters dat ons self die mikroskoopfoto’s kan neem.

“Hoe beter die terugvoering van ons klante, soveel beter is die resultate wat ons bereik, dus is die sukses afhanklik van samewerking.

“Talle boere gaan nou reeds in vir die derde seisoen saam met Agri Frequencies en hulle resultate verbeter steeds, met beter gehalte, verhoogde produksie, groter besparings en beter beheer.

“Die frekwensies wat ons gebruik is heeltemal skadeloos vir mense en ander spesies soos bye en ander bestuiwers, en insekvreters.”

Alle produkte kom met ’n geldterugwaarborg volgens ons voorwaardes. Kontak Jan du Plessis by 082-429-4055 of info@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com.