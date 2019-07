Kristaltegnologie: Hoekom GIF gebruik as frekwensies beter werk?

This post is also available in: English

“Hoekom sal ek gif gebruik as frekwensies beter werk?” So vra Arno Vlok, eienaar van Welgevonden op Riebeeck-Kasteel wat nektariens, druiwe en ander vrugte kweek.

“Ons gebruik frekwensies om insekte, swamme, slakke en voëls te beheer. By my bure is daar talle slakke, maar op my plaas is daar amper niks. Baie boere is raadop, want gif is duur en ons mag dit in elk geval nie meer gebruik op die vrugte nie,” sê hy.

Die vrugtevlieë is baie goed onder beheer op sy plaas en so ook die stinkluise, plantluise, blaaspootjies en ander insekspesies. Hy sê die frekwensies dra ook by tot beter vruggehalte en verhoogde opbrengs.

Arno sê: “Die frekwensies bespaar water en ons gebruik sowat 30% minder water as voorheen. Selfs my pype bly skoon van aanpaksels en die damme bly skoon van alge.

Dit was die tweede seisoen dat ek Agri Frequencies gebruik en my resultate verbeter steeds.”

Die frekwensiebeheer is ook baie goedkoper as chemikalieë. Arno se volle pakket kos net R100 per hektaar per maand.

Hy sê die uitvoermark verkies skoon vrugte wat nie met gif bespuit is nie en hy het geen probleem met chemikalieë op sy vrugte nie.

“Hierdie tegnologie het net betyds gekom om ons boere te help. Die stelsel werk vir my; ek het net nodig om gereeld foto’s te stuur om seker te maak die stelsel is op datum met al die jongste peste en plae.”

Die foto’s word per selfoon na Agri Frequencies gestuur waar die frekwensies wat deur die spesifieke insekte uitgestraal word, bepaal word en in kristalle geberg word. ’n Teenfrekwensie wat die peste dood of afskrik word dan deur ’n proses van kwantumfisika na die plaas teruggestuur. Slegs die koördinate of ’n lugfoto is nodig om die gebied akkuraat te teiken.

Arno sê: “Ek kan enige tyd meet om te sien dat die frekwensies my wel bereik.”

Figuur 1

Figuur 1 wys die bedryfsresultate van vrugtevlieggetalle in die Riebeeck-Kasteel-omgewing. Die blou lyntjie is die gebiedsgemiddeld waar chemiese beheer toegepas is.

Die bruin lyntjie is die plaas, Welgevonden, waar net frekwensies gebruik is om vrugtevlieg te beheer.

Jan du Plessis van Agri Frequencies verduidelik wat is die voordele van frekwensies:

– Frekwensies is goedkoop en doeltreffend, selfs meer doeltreffend as chemiese middels.

– Elke organisme het ’n frekwensie en kan dus beheer word deur die regte frekwensies te gebruik.

– Frekwensies is natuurlik en onskadelik vir alle ander organismes wat nie geteiken word nie.

– Die proses kan baie akkuraat, in ’n spesifieke gebied die skadelike spesies beheer, sonder om predatore en bye aan te tas.

– Van swamme en plantsiektes tot insekte, alge, voëls, rotte en jakkalse kan beheer word.

– Watergehalte word verbeter met verhoogde suurstof en laer oppervlakte-spanning om sodoende tot 30% water te bespaar, asook om pype en ketels skoon te hou.

– Hierdie gestruktureerde water hou besondere voordele in vir sportlui, asook vliegduiwe en renperde.

– Rypbestandheid met frekwensies word verkry deur te voorkom dat die water in die plante vries tot en met -6°C.

– Die behandelings werk op enige plek in die wêreld en word selfs oorsee en in buurlande gebruik.

– Kliënte kan self meet dat hulle die frekwensies ontvang en alle dienste het ’n geldterugwaarborg.

– Agri Frequencies het ’n spesiale reeks produkte vir die huis, kantoor en tuin wat al hierdie dienste op klein skaal, binne ’n straal van 40 m, lewer. Dit is ideaal om rotte, kakkerlakke, miere en termiete en ander lastige insekte weg te hou.

– Hierdie produkte se frekwensies dring strukture binne en dood selfs rotte en insekte onder die grond.

– Vir die swembad en visdam is daar ’n strokie wat alge dood en vir motors een wat 10% tot 15% brandstof bespaar.

-Al hierdie huishoudelike produkte is gewaarborg om lewenslank te hou vir ’n eenmalige R800 elk.

NUUT!

– Met verbeterde toerusting en tegnieke kan swamme en klein insekte nou ook mikroskopies gefotografeer word. Dit help boere om hulle uitvoervrugte in kartonne swamvry te hou tot by die eindbestemming.

– ’n Klein plakkertjie, die “Delay Decay” wat op die kartonne geplak word, hou die produkte vars.

-Selfs boomkewers en swamme wat bome dood kan nou beheer word.

Skakel Jan du Plessis by 082-429-4055 of e-pos info@agrifrequencies.com vir meer inligting. Besoek ook www.agrifrequencies.com.

Beheer die volgende peste met kristaltegnologie:

Blaaspootjies Blaarvlekswam