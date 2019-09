Kristalle sit slakke ore aan

This post is also available in: English

Na die afgelope seisoen se goeie reën is slakke epidemies in die Wes-Kaap. Daar is letterlik miljoene slakke in die boorde en wingerde en die meeste boere is raadop. Gif is nie die beste antwoord nie, veral as ’n boer varsprodukte en uitvoervrugte produseer wat afgekeur kan word as dit gifneerslag bevat.

Vir Arno Vlok van Riebeek-Kasteel is dit egter nie ’n probleem nie. Met frekwensiebeheer deur Agri Frequencies het net die slakdoppe wit op die grond agtergebly na die behandeling.

Dis nie net slakke nie, Arno kry ook goeie beheer op stinkluis, blaaspootjie, vrugtevlieg en ’n reeks ander insekte wat pla.

Sy vrugte is van topgehalte omdat die frekwensies ook die suikers in die vrugte verhoog.

So pak die slakke op druiwestokke saam na die goeie reën op plekke in die Wes-Kaap.

Hoe dit werk: Agri Frequencies se unieke proses kopieer die frekwensies van die peste en plae in kristalpoeier waar dit geberg word, dan word hierdie poeier aan ’n lugfoto van die area gekoppel op ’n kwantumsender wat die frekwensie aan die plaaskwantum koppel.

Met kwantumkoppeling is die frekwensie onmiddellik op die plaas en die boer kan self toets dat hy die frekwensies ontvang. Die toets word gedoen deur water in ’n bottel te laat borrel.

Kristaltegnologie het baie wye gebruike en kan met behulp van ’n plakkertjie op die kartonhouer die uitvoervrugte vergesel tot by die eindbestemming om die ontwikkeling van swamme te stop en die vrugte vars te hou.

Die frekwensies is baie aanpasbaar en kan op enige plek in die wêreld enige pes beheer.

Na frekwensiebehandeling is dit al wat van die slakke op Arno Vlok se plaas by Riebeek-Kasteel oorgebly het.

Selfs die gevreesde boomkewer (PSHB) word baie doeltreffend beheer. Agri Frequencies het ’n klein instrument ontwikkel wat die kewer met sy swam dood, binne ’n 40 tot 200 meter straal en daarna voorkom dat verdere besmettings plaasvind. Dit kos slegs R800 vir die 40 meter en R1 200 vir die 200 meter instrument en hulle hou vir ’n leeftyd.

Die frekwensies kan ook oor groot oppervlaktes versend word om woude en plantasies te beskerm, of selfs ’n hele dorp of stad.

Die frekwensies is ook doeltreffend teen muise en rotte sowel as jakkalse, rooikatte en kraaie wat kleinveeboere pla, soos in die Karoo.

Agri Frequencies het ook ’n reeks produkte vir die huis en kantoor wat die hele werf skoon kan hou van rotte, kakkerlakke, termiete, vlieë en ander ongediertes. Die produkte word in die huis opgehang of neergesit en dit is mooi gemaak dat dit lyk soos versierings.

Ook alge word met die frekwensies beheer vir ’n skoon swembad en visdam. Plante gebruik 30% minder water met waterstrukturering wat ook oor die oppervlakte versend kan word; dit werk so goed soos ekstra reën. Deur die struktuur van die watermolekules te verander kan die plante makliker die voedingstowwe opneem. Die strukturering help ook om water te suiwer en maak pype, ketels en waterverwarmers skoon.

Skakel gerus vir Jan du Plessis by 082-429-4055, stuur ’n e-pos na info@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com.