Kristalle is jakkalse se tier

Kristalfrekwensies is doeltreffend, goedkoop om te gebruik en dit behels boonop geen kapitale uitleg nie.

In die Karoo gons dit nou, want nie net Flippie Hoffman van Namibië se skape is nou veilig teen die jakkalse en rooikatte nie (lees meer in ProAgri 231); in Prieska is daar ook breë glimlagte!

Giel van Niekerk is van Prieska en hy is in sy skik omdat die jakkalse nou wegbly van sy skape af. Hy het kameras waarmee hy die suipkrippe dophou en geen jakkals of rooikat suip meer water daar nadat hy by Agri Frequencies aangesluit het nie. Hulle kry ook nie spore van die roofdiere nie. Hoewel hy twee lammers verloor het, is dit ’n druppel in die emmer teenoor ander jare.

Baks Laubscher van Marydale se spoorsnyers sien ook geen roofdierspore nie en hy merk op dat sy buurman se skape na aan sy grens kom wei, waar die frekwensies ’n buffersone skep. Ook kraaie wat die lammers se oë uitpik, word weggejaag.

Aansluiting by Agri Frequencies kos net R10 per hektaar per jaar vir ekstensiewe boere. Daar is ook nog grootskaalkorting vir boere met groot grond, of waar verskeie boere gesamentlik bestel.

Die uit-fase frekwensies is baie subtiel, maar is sterk genoeg om rotte en insekte te dood. Jakkalse en voëls vermy net die area omdat hulle lusteloos voel in die teikengebied.

Plante gebruik 30% minder water met waterstrukturering wat ook oor die oppervlakte versend kan word; dit werk so goed soos ekstra reën. Die strukturering help om water te suiwer en maak pype, ketels en waterverwarmers skoon.

Bosluise, ander parasiete en vlieë word beheer, en alge in krippe en damme kan ook beheer word om arbeid te bespaar. Die frekwensies kan ook infase aangewend word om plante en diere beter te laat presteer, opbrengste te verhoog, gehalte en raklewe te verbeter.

Foto’s wat boere van roofdiere aanstuur stel Agri Frequencies in staat om die regte frekwensie na die plaas te stuur om die diere en hulle maters te verjaag.

Hoe dit werk:

Agri Frequencies gebruik foto’s van die roofdiere om hulle frekwensies mee te bepaal en daarmee berei hulle ’n teenfrekwensie voor wat daardie spesifieke spesie kan beheer.

Hierdie foto’s word deur ’n kwantumaftaster gekopieer in kristalpoeier, waar dit geberg word vir latere gebruik. Die frekwensies in die kristalpoeier word dan met ’n verdere apparaat, ’n kwantumsender, na enige plek op aarde gestuur met behulp van ’n lugfoto.

Die proses is baie akkuraat – dit teiken slegs die gekose spesies en slegs op die teikengebied.

Die boere kan ook self seker maak dat hulle die frekwensies ontvang deur ’n eenvoudige toets wat op die plaas gedoen kan word.

Dieselfde metode word ook met groot sukses aangewend om insekte in gesaaides, vrugte en groente te beheer. Talle boere het reeds bevind dat die kristalfrekwensies beter beheer bied as chemiese middels.

Daar is ook ’n reeks produkte om al die peste en plae op klein skaal te beheer met instrumente wat vir net R800 elk ’n gebied met ’n straal van 40 meter dek om pesbeheer toe te pas.

Só het die nuwe tegnologie ontstaan

Jan du Plessis, eienaar van Agri Frequencies, sê hy het van kindsbeen af ’n belangstelling gehad in kristalle: “Ek bestudeer Piezo-elektrisiteit en energie al die afgelope 28 jaar; dit het begin as ’n stokperdjie.

“My landbou-opleiding het meegebring dat ek talle toepassings in die landbou raakgesien en toe verder ondersoek het, veral om die gebruik van gifstowwe in die landbou te verminder.”

Hy sê sy doelwit is om die peste en plae te stop sonder om die natuur met gif te skaad. Hy het lank navorsing gedoen om toerusting te ontwikkel om kristalenergie te versterk en te projekteer.

“My eerste groot deurbraak het gekom toe ek daarin geslaag het om frekwensies van foto’s af te versterk en te kopieer; tweede was die proses waar ek kwantumsenders ontwikkel het om hierdie frekwensies te projekteer. Dit het my in staat gestel om op enige plek in die wêreld te werk met my frekwensies.

“Ek was gereed om die proses mark toe te vat, saam met my broer wat my in al die ontwikkeling van toerusting bygestaan het.

“Net toe maak ek die verdere deurbraak om al my toerusting te kwantumkoppel. Dit hou in dat ek nuwe foto’s van peste en plae inlees en dan is die frekwensies dadelik beskikbaar by alle kliënte waar hulle ook al is.

“Ons het in Augustus 2017 met bemarking begin en tot vandag nog is die goeie resultate wat tevrede kliënte ondervind die beste advertensie.

“Sedertdien het ons nog talle deurbrake gemaak, soos die beheer van swamme wat ek slegs deur middel van mikroskoopfoto’s kan doen. So kan ons nou selfs die boomkewers en hulle swamme wat soveel bome vernietig bestry en vrugte swamvry by hulle bestemming uitbring.”

Skakel gerus vir Jan du Plessis by 082-429-4055, stuur ’n e-pos na info@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com