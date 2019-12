Kristalle bring lig aan die einde van die bek-en-klouseer-tonnel

This post is also available in: English

Promosie-artikel

Bek-en-klouseer is ’n ramp vir ons land en talle veeboere, maar dit hoef nie so te wees nie; kristaltegnologie kan ingespan word om die hele substreek skoon te maak. Agri Frequencies het reeds siektes soos voëlgriep en ook swamsiektes op plante en vrugte gedood, bakteriese verwelk in tamaties gestop en op talle plekke swamsiektes in gewasse gestop.

Dieresiektes en parasiete kan op groot skaal beheer word. Die dood van virusse, bakterieë en swamme is maar net een faset van wat kristaltegnologie kan doen. Bespaar ook 30% op voerkoste vir melkkoeie, verbeter diere se voeromset en verlaag eierproduksiekoste by hoenders.

Jan du Plessis van Agri Frequencies sê: “Ons het by ’n melkery die kragvoerkomponent met 30% verminder sonder om melkproduksie in te boet en het by lêhenne die lêmeel drasties verminder en steeds produksie konstant gehou. Ons kan ook dierevoeding effektief verbeter en ons het koringstrooi se proteïene verhoog na 11,5%. Dit maak van goedkoop ruvoerbronne soos koringstrooi effektiewe oorlewingsvoeding teen minimale koste.

“Ons kan ook ons plantvoedingselemente stuur en die resultate is meetbaar, so het ons die pH van grond in net 30 dae van 4,3 na 5,4 verhoog. Ander voedingstowwe soos stikstof, swael en spoorelemente word op enige plek in die wêreld baie doeltreffend geaktiveer. Dit is ideaal om plantvoeding aan te vul wanneer boere nie in hulle lande kan inkom nie weens te veel reën of as die plante te nat is om te spuit. Hierdie aanvullings word baie vinnig deur die plante opgeneem om gou regstellings te bewerkstellig.”

Jan sê al hierdie voorheen onmoontlike aksies is nou nie net moontlik nie, maar ook meetbaar met die korrekte gebruik van kristaltegnologie en kwantumfisika.

Hoe is dit alles moontlik?

Volgens professor John Hagelin, ’n kwantumfisikus van Amerika, is alles altyd in beweging en bestaan daar ’n basis van ’n verenigde kwantumveld wat alles aan mekaar skakel en waaruit alle energie, lig en massa voortspruit.

Elke organisme het ’n eie, unieke frekwensie wat in dié veld ontstaan en hier verander kan word.

Met die regte kwantumtoerusting is dit dan moontlik om hierdie veranderinge enige plek in die wêreld te verrig. Die belangrikste gevolg van die tegnologie is dat dit boere se chemise koste baie kan verminder en veranderinge kan vinnig teweeggebring word.

Daar is reeds talle boere wat Agri Frequencies se diens vir die derde seisoen baie suksesvol gebruik en baie geld bespaar. Dit stel ook varsprodukteprodusente in staat om hulle produkte gifvry

en met ’n beter gehalte te bemark en sodoende beter pryse te behaal. In ’n tamatieproef in Pongola waar frekwensiebehandeling teenoor die normale praktyk van chemiese beheer getoets is, het ’n boer 40% minder insekskade gehad op die frekwensiebehandelde tamaties as op die chemiesbehandelde lande en 60% minder derdegraadprodukte.

Agri Frequencies lewer ’n baie wye reeks produkte en dienste en daar is ook ’n reeks huishoudelike produkte wat plae in en om die huis beheer:

• Insekte en swamme word beheer en selfs kalanders en kewers in graansilo’s word gedood.

• Die Tuinfeetjie bevorder groei terwyl dit insekte selektief dood sonder om bye en ander bestuiwers te benadeel.

• Dit verbeter ook die watergehalte, bespaar 30% water en verleen rypbeskerming aan plante.

• Agri Frequencies se Pest Vibes dood rotte, kakkerlakke, vlieë en muskiete in ’n straal van tot 200 meter vir net R1 200 en dit hou lewenslank. Die belangrikste is dat dit altyd verstel kan word vir enige insekmutasies.

• Die gevreesde stompkopkewer kan tot in ’n straal van 200 meter voorkomend beheer word en indien die bome reeds besmet is, kan die kewer en swam gedood word.

• Agri Frequencies se waterstruktureerder is van die goedkoopste in die wêreld teen slegs R1 200 per 25 mm pypdikte. Dit maak en hou pype skoon, verbeter produksie, verhoog suurstof in die water en verbeter gesondheid. Alge word ook baie doeltreffend beheer sonder om visse en plante te benadeel.

• Brandstofbesparings van 10 tot 15% op diesel- en petrolenjins is moontlik weens beter ontbranding.

Al ons frekwensies is totaal onskadelik vir mense en ander spesies en alle produkte het ’n geldterugwaarborg. Kontak Jan du Plessis by 082-429-4055 of info@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com.