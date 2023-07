Kriek Meatmasters — jou laaste kans om van hierdie genetika te bekom

Kriek Meatmaster-stoet, opgebou deur Pieter Kriek en sy pa, Carel Kriek, hou ‘n algehele uitverkoping die 29ste Julie, om 11:00 te plaas Modderfontein, Heidelberg.

Vir die afgelope 17 jaar boer die pa-en-seun-span van Heidelberg saam. Nadat hulle besef het die vroulike Meatmaster-skape het uitsonderlike eienskappe, het hulle in 2016 voltyds met hulle begin boer.

“Ons is baie gelukkig met hierdie diere, veral die goeie ramme wat ons by toptelers regoor die land gekoop het, asook die ooie wat ons by Johannes van Wyk in die Lockstone-omgewing gekoop het,” meen Pieter.

Die genetiese gehalte van hierdie diere is uitsonderlik, wat hulle ‘n goeie keuse maak vir enige boer.

Ram Grootkop. Ram 1274 en 1356.

Dagboek 29 Julie 2023 om 11:00 vir Banabatau se uitverkoping te Modderfontein plaas, Heidelberg.

Op aanbod:

200 ooie met 200 lammers

300 dragtige ooie

100 jong ooie

70 ooie (Volbek)

9 ramme

Dragtigheidstatus en katalogus inligting sal dag van die veiling beskikbaar wees.

Navrae:

SC de Jager (BKB) by 072 219 4866

Jan Mostert (Afslaer) by 083 306 8406

Carel Kriek (Eienaar) by 083 627 1354

