KragDag: Wys slim planne

Sonpanele, kos, diere en vele meer

deur Jaco Cilliers

Hope interessanthede en nuttighede wat almal se lewe kan makliker maak – dit is wat KragDag vanjaar weer vir die talle besoekers gewys het. KragDag is op die Diamantvallei-landgoed buite Pretoria aangebied en was vanjaar – soos elke jaar – ‘n enorme sukses.

Elke jaar stroom meer boere en ander belangstellendes na KragDag, veral vir planne om onafhanklik van Eskom se wisselvallige en duur kragvoorsie-ning te raak. Vanjaar het KragDag vir die eerste keer ’n Landbou-Ekspo in samewerking met TLU-SA aangebied.

Hier is ’n paar van die landbou-uitstallers:

Boere was ingenome met Hermann Niebuhr se bekend-stelling van Barnlab se verskeidenheid lekke en blokke vir skape, beeste en wild. Barnlab verskaf ook produkte vir perde, varke en pluimvee.

Charl Kemp was slaggereed om besoekers alles oor Avant se veelsydige werktuie te vertel.

Johan Marais vertel meer oor Cap-Chur Voere se lekblokke en voerpille vir vee en wild.

Boere regoor die land reken op Gallagher vir eersteklas elektriese heinings wat boewe en roofdiere uit hou en nuttige diere binne. Gallagher se wildsheining wat met batterye en sonkrag werk is veral gewild onder wildsboere. Lee-Ann Alexander van Gallagher spog met hulle KragDag-uitstalling.

Boere is opgewonde oor die vernuftige spuitdip wat Tal-Tec nou bied. Sodra die skaap in die dip loop, sien strale hom en aktiveer die spuitproses.

Skaapwerk is maklik met Tal-Tec se vernuftige kantelklamp.

Die Kalahari Red-bokras was ook verteenwoordig by KragDag 2019.

Döhne-Merino is ’n naam wat nie in Suid-Afrika bekendstelling nodig het nie en boere kon die mooi skape by KragDag van nader bestudeer.