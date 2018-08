KragDag wen weer

This post is also available in: English

’n Vreeslike wind en vriesweer het nie besoekers gekeer om hierdie jaar die drie-daelange KragDag-fees by te woon nie. 15 700 mense het gaan kyk wat hulle kan doen om te vorder op die pad van selfstandigheid en ingeloer by die meer as 300 tema-gedrewe uitstallers of sommer net ’n bietjie ontspan en lekker geëet en musiek geluister.

Jongmense se ontwikkeling is ’n baie belangrike deel van die geleentheid en vlytige ondernemers het goeie pryse losgeslaan in die twee afdelings van die Ondernemerskapwedstryd.

In die Doelgerig-afdeling het die jonge byeboer, Darian Grobler (links) van Apis Beekeeping R5 000 kontant gewen en Cloete Oosthuizen (regs) van Vlymskerp Skaapskeer was ’n kortkop agter. Hy het R2 500 gewen.

In die Voete Natmaak-afdeling was Michelle van der Vyver van Valtaki Varsgebak eerste en Phillip de Beer van Phillip’s Flames tweede. Hulle het onderskeidelik R1 500 en R1 000 gewen.

Al die jong wenners kan ook ’n ondernemerskapkursus deur Fergus Ferguson van Action Coach bywoon. Die twee beoordelaars op die foto is Jacques Basson van Klipkouers en Fergus Ferguson. Afriforum en Action Coach het die pryse geborg.