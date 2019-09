KragDag bied nou nog meer vir boere

This post is also available in: English

KragDag het vanjaar nuwe hoogtes bereik met die betrokkenheid van TLU SA by hulle eerste landbou-afdeling. Dit is die elfde jaar dat die skou met die tema, Doen jou eie ding, aangebied word.

KragDag, wat elke jaar op Diamantvallei oos van Pretoria aangebied word, het ontwikkel van ’n klein begin in 2008 met ’n paar maatskappye wat alternatiewekragoplossings aangebied het, tot ’n skou met meer as 450 uitstallers en 21 400 besoekers vanjaar.

Die hoofborg van KragDag is Sakeliga, ’n tuiste vir ondernemings met ’n Afrikaanse inslag.

Die tema vir die landbou-afdeling was ’n Boer maak ’n plan, en sprekers in die twee landboutente het bekendes soos dr Faffa Malan, Felix Reinders en dr Chris van Dijk ingesluit.

’n Hele paar veerasse is tentoongestel en Diamond L se Slaglamkompetisie het goeie inskrywings getrek. Die wenkarkas is gelewer deur Mark Giertzen van die Hageland Ile de France Stoet met die Reserwekampioen gelewer deur Regina Harmse van RCH Ile de France Stoet. Die Groepwenner was Regina Harmse en die Reserwegroepwenner Mark Giertzen. Regina het die opbrengs van die veiling aan TLU Jongboere se Droogtehulpfonds geskenk.

Die Toyota Junior Afslaers se Noordelike Streekkampioenskap het ook by die geleentheid plaasgevind, met Ernst Bothma van Hoërskool Erasmus en Sihle Mtombeni wat as wenners aangewys is in die junior afdeling. Flekkie du Toit is aangewys as wenner van die jong-afdeling; hy werk by André Kock en Seun.

Die wenner van die Africa Tanks-watertenk is Hennie Pietersen. Die kompetisie is tydens NAMPO by ProAgri se uitstalling begin.

Diamond L se karkaskompetisie het goeie inskrywings gelok. Die Groepwenner, Regina Harmse, hier by Louis Meintjes, president van TLU SA, het haar veilingsinkomste vir droogtehulp geskenk.

Dit is vir KragDag belangrik om jong ondernemers aan te moedig en die jongelinge het ook weer hard gewerk om unieke produkte en dienste aan te bied. Beoordeling geskied ook op grond van die potensiaal wat die kind se bedryf het om te ontwikkel en een van die pryse is ’n kursus in ondernemerskap.

Die wenner in die afdeling, Doelgerig, was Cloete Oosthuizen van Vlymskerp Dienste en tweede was Leonard en Aiden Grobler van Fire Buddies. In die Voete Natmaak-afdeling was Keyan Grobler eerste en David van de Vyver tweede.

Die hele skou vind plaas in ’n karnaval-atmosfeer met plaaslike kunstenaars wat vir die vermaak sorg, ’n kuiertuin op die gras, speletjies vir die kinders en ’n pretpark met ’n kermiswiel wat groot aftrek gekry het.

KragDag bied ook deur die loop van die jaar verskeie kursusse aan oor maniere om meer selfstandig te lewe. Besoek gerus www.kragdag.co.za vir meer inligting.

Die pretpark dra by tot die karnavalatmosfeer van KragDag en vanaf die hoë kermiswiel kon ’n mens sien hoe gewild die selfstandigheidsekspo geword het.

Jong ondernemers geniet baie ondersteuning by KragDag. Die span by die “Entrepreneurskompetisie” is HP Steyn, hooforganiseerder van KragDag; Fergus Ferguson en Marina Ferguson van Fergusmor Besigheidsafrigters; Soné Saunders van KragDag; die span wenners, David van der Vyver, Keyan Grobler, Cloete Oosthuizen, Aiden Grobler, Leonard Grobler en Joey Jordaan; Hannes Noëth van Helpende Hand; Lukas Coetsee van Entrepreneurs Wizard; en Mias van Vuuren van Soap Box.

Junior afslaers het hulle slag gewys in die Toyota Junior Afslaerskompetisie. Hier is Ernst Bothma, medewenner in die junior-afdeling; Gys Taute, beoordelaar van Vleissentraal; Sihle Mthombeni, die ander mede-wenner in die afdeling; en Hennie van Staden, departementshoof van Landbou by Hoërskool Erasmus.

Veteraantrekkers en -enjins is altyd ’n groot trekpleister vir enigeen wat in sy hart ’n boer is.