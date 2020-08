Koster Studiegroep stroop 50 jaar se sukses

This post is also available in: English

Die klein dorpie, Koster, in Noordwes was onlangs in rep en roer toe daar nie minder nie as 18 Case-stropers op een dag deur die dorp gery het. Die stropers is almal opgeroep na Koster Studiegroep se proefplaas net buite die dorp waar sowat 150 hektaar mielies gewag het om gestroop te word. Die manne het besluit om ՚n geleentheid daarvan te maak.

Die stropers, trekkers, tapkarre en vragmotors het reeds op 23 Julie opgedaag om vir die groot stroopdag die volgende dag gereed te wees. Al die toerusting behoort aan die lede van die Studiegroep en dit was ՚n behoorlike spanpoging om die proefplaas se mielies so blitsig van die lande af te kry.

Die Studiegroep het die doel gestel om duisend ton mielies in een dag by die NWK-silo in Koster af te lewer. Vele hande (en plukkerkoppe) maak ligte werk en die hele plaas is binne ses uur klaar gestroop. Die totale opbrengs wat die Saterdag by die silo gelewer is, was 958 ton – net minder as hulle doelwit, maar steeds baie indrukwekkend. Die 958 ton is van sowat 150 hektaar droëlande geoes. Die gemiddelde oes was dus 6,4 ton per hektaar, wat nie te versmaai is nie.

Die inkomste van die oes moet help betaal vir die plaas waarop die studiegroep nou voortaan lekker kan woeker.

Koster Studiegroep se poging om duisend ton mielies op een dag te stroop het omstreeks nege-uur die oggend begin met al die stropers wat in ՚n indrukwekkende V-formasie die eerste mielieland binnegevaar het. Ses uur later is 958 ton gestroop.

Koster Studiegroep vier 50ste verjaarsdag

Die Studiegroep vier vanjaar sy 50ste bestaansjaar. Dit het alles destyds begin met ՚n groep boere wat mekaar wou help om meer doeltreffend en meer winsgewend te boer. Die Studiegroep is leergierig en ondersoek gedurig die regte kombinasie van bewerking, saad, kunsmis en gifstowwe om so doeltreffend en winsgewend as moontlik te kan boer. Die uitsluitlike doel van die Studiegroep is om boerderykennis in te samel. Lede pas dan hierdie kennis in hulle eie boerderye toe om insetkoste te bespaar en die opbrengs te verbeter.

Die Studiegroep word vandag steeds deur dieselfde beginsels gelei as wat die stigters opgestel het. Volgens Fanie Combrink, sedert 2010 al voorsitter van die Koster Studiegroep, is dit deel van hulle sleutel tot sukses: “Alle sake word in die maandelikse vergaderings bespreek en ons besluit saam as ՚n groep oor enige saak wat die studiegroep raak. “Die Studiegroep het ՚n grondwet wat die stigterslede opgestel het, en ons hou baie streng by daardie grondwet.”

Die Studiegroep se ledetal word beperk en dit is baie belangrik dat elke lid moet bydra om van die Studiegroep ՚n sukses te maak. Hulle hou tien vergaderings per jaar met kundige sprekers wat genooi word en bywoning is ՚n streng vereiste. “Ons plaas baie klem op bywoning omdat daar tydens die vergaderings belangrike besluite geneem moet word. Ons kan nie daardie besluite neem as ons nie genoeg lede in die vergadering het nie,” vertel Fanie.

Op Donderdag, 23 Julie het die lede reeds al die nodige toerusting op die proefplaas saamgetrek om die volgende dag aan die werk te kan spring.

Die groep bestaan uit 25 boerderye met die boer as hooflid. Indien dit nie altyd vir die boer moontlik is om ՚n vergadering by te woon nie, mag hy ՚n verteenwoordiger in sy plek stuur, byvoorbeeld sy seun of sy plaasbestuurder. Oor die jare het die Studiegroep al verskeie avonture saam beleef. Hulle het al ՚n hele paar opvoedkundige uitstappies afgelê na onder meer ՚n kunsmisfabriek in KwaZulu-Natal en ՚n besoek aan boere in Amerika.

Die span is optimisties oor die toekoms. “Noudat die studiegroep sy eie grond besit, kan ons baie dinge laat gebeur. Ons kan ons studieveld uitbrei om dierevoeding en gemengde boerdery ook in te sluit, aangesien baie van ons lede ook lewendehawe besit,” vertel Fanie.