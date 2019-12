Koringproduksie is 1,23% minder as vorige skatting

This post is also available in: English

Koring: Die verwagte produksie vir koring is 1,598 milj. ton, wat 1,23% of 19 960 ton minder is as die vorige skatting van 1,618 milj. ton, terwyl die verwagte opbrengs 2,96 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 666 250 ton (42%), in die Vrystaat 358 400 ton (22%) en in die Noord-Kaap 270 000 ton (17%).

Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 325 000 ha of 60%, die Vrystaat is 128 000 ha of 24% en 37 500 ha of 7% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is 320 940 ton, wat 10,54% of 37 820 ton minder is as die vorige skatting van 358 760 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 131 960 ha, terwyl die verwagte opbrengs 2,43 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is onveranderd gelaat op 96 200 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 74 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,30 t/ha. Die oppervlakteskatting vir hawer (ontbytgraan) vir die 2019-seisoen is 27 200 ha en die verwagte oes is 27 490 ton. Die verwagte opbrengs is 1,01 t/ha. Neem asseblief kennis dat die sesde produksieskatting vir wintergewasse (2019) en die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse (2020) op 29 Januarie 2020 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee