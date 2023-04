Korenterivier kry nuwe lewe

deur Tisha Steyn

Die Korenterivier, die lewensaar van Riversdal dorp en landbou, kry ‘n hupstoot met die verwydering van uitheemse indringerplantegroei in die opvanggebied en langs die rivierlope.

“As oudbosbouer het ek nooit kon droom ek sal eendag leiding neem in ‘n passievolle projek in Korentepoortravyn in die Langeberge bokant Riversdal nie,” sê Louis van Dyk, bestuurder van die Korente-Vetterivier Besproeiingsraad sedert November 2018.

“Hierdie ravyn vorm letterlik die waterlewensaar van Riversdal se gemeenskap en 878,1 hektaar besproeibare landbougrond met ‘n waterreg van 7 000m kubieke meter per hektaar per jaar. Die landbougrond wat by die waterskema ingelys is, strek vanaf Novo by die Garciapas tot onder in die vallei by die Riversdal-gholfbaan langs die Goukourivier.”

Die meeste van die grondeienaars wat deel is van die skema, is hoofsaaklik suiwelboere en ander veeboere, en die water word vir besproeiing van weiding, asook veesuipings so ver soos die plase Spitskop en Kweekkraal wes van die dorp aangewend.

Die oorsprong van hierdie water bron is in ‘n tipiese middelvallei in die Langeberg agter Riversdal se ikoniese Sleeping Beauty-piek en voor die Stinkhoutbos en die bekende Kristalkloof langs Garciapas. Dié pas verbind dorpe in die klein Karoo met Riversdal langs die N2-hoofroete tussen Kaapstad en George.

Die afgesaagde indringerplante se stamme moes deeglik met ‘n geskikte onkruiddoder geverf word om te voorkom dat dit weer uitloop en al die uitroeiwerk ongedaan maak.

Die probleem

“Drie jaar gelede, toe die droogte van sewe jaar op sy hoogtepunt was, is ek die berge in om te gaan ondersoek instel hoekom dit so lank neem vir die water wat uit die dam vrygelaat word om die keerwal se volume volgens aanvraag te vul.

“In 2000 het dit gemiddeld sowat 2,5 uur geneem vir 1 000 kubieke meter water uit die Korentepoortdam om tot by die keerwal by De Camp drie kilometer laer af in die ravyn te vloei. Sedert 2019 tot op hede neem dit dieselfde volume water ses uur lank om tot by die keerwal te vorder,” verduidelik hy.

Louis se bevinding was dat die ravyn oor die afstand van drie kilometer deur indringerplantegroei met ‘n digtheid van tot tagtig persent van die biomassa die gebied versmoor – van die wattelbome het ‘n stam van tot sestig millimeter en ‘n hoogte van tot vyftien meter gehad. “Dit was duidelik hoeveel water hierdie ruie indringerplantegroei opgedrink het – en dit tydens die piek van die droogte!”

Buiten die magdom indringerplante was daar darem ‘n ligpunt. “Ek het opgemerk hoeveel inheemse spesies steeds oorleef tussen die indringers, soos die Assegaaiboom (Curtisia dentate) en seweweeksvaring, asook sekere aalwynspesies waar dit droër is.”

Die Korenterivier se loop uit die lug na die indringerplante verwyder is.

Befondsing

Louis het besef dat die verwydering van die indringerspesies ‘n baie duur projek sou wees en hy het begin geld soek. Hy het van SANBI (Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut) se buitelandse fondse te hore gekom. “Ek het so ‘n jaar gelede met hulle in verbinding gekom om te hoor of hul nie van dié fondse kan bewillig vir die skoonmaak van die Korentepoortravyn nie.” SANBI bekom en versprei inligting oor biodiversiteit en stel fondse beskikbaar vir die doel.

“Ongelukkig was SANBI se befondsing wat vir drie jaar lank beskikbaar gestel is, toe nog net vir een jaar beskikbaar. Toe begin ek onkruiddoder soek vir die indringerplante soos wattels, brame en bloekoms rondom die dam se watervlak. Daar is sekere kanale wat ‘n mens kan volg om onkruiddoders bietjie goedkoper te bekom indien jy kan bewys hoeveel hektaar besmet is.

“Die Wes-Kaap departement van landbou se LandCare-afdeling lei ons toe na Grootvadersbosch Bewarea buite Heidelberg. “Wat ‘n wonderlike toeval, want in daardie stadium het die bewarea juis na ‘n waterraad, soos die Korente-Vette Besproeiingsraad, gesoek waardeur hulle SANBI se fondse kon kanaliseer, anders kon hulle nie toegang tot die geld kry nie.”

SANBI het R1,2 miljoen beskikbaar gestel, terwyl die departement van landbou nog R1,8 miljoen bewillig het. Die geld is in ‘n rekening betaal waaruit onttrekkings gemaak word om die projek te befonds wanneer die volgende mylpaal behaal is en bewyse gelewer word dat die werk gedoen is. Die rekening word elke ses maande geoudit.

“Die SANBi-geld is hoofsaaklik vir opleiding gebruik om die projek aan die gang te kry; teen einde Augustus vanjaar sal ons die laaste mylpaal bereik en die huidige projek sal dan ten einde loop en die res van die R1,8 sal gebruik wees.”

Dis harde werk om in die nou ravyn die ruie indringerplante te verwyder.

Wat behels die projek?

Grootvadersbosch Conservancy Trust het onder leiding van Aileen Anderson by Strawberry Hill Farm buite Heidelberg tot stand gekom. Die nie-winsgewende organisasie roei die afgelope vyftien jaar indringer plante uit ter wille van die bewaring van biodiversiteit in die Suid-Kaap.

“Aileen het ‘n waterraad gesoek wat bereid sou wees om die fondse, soos die wat SANBI beskikbaar stel, te hanteer, en ons het reeds in 2021 onsself bereid verklaar. Die Korente-Vetterivier Waterraad, Grootvadersbosch, SANBI en die Wes-Kaap departement van landbou het ‘n kontrak gesluit. In Januarie 2022 het ons die eerste deel van dié befondsing van SANBI ontvang.” SANBI se geld is vir opleiding aangewend.

Aileen het die projek in stappe opgedeel as mylpale en na die suksesvolle afhandeling van elke mylpaal, ontvang Grootvadersbosch Conservancy Trust geld uit die fonds.

Die Trust is met verskillende soortgelyke projekte besig. Sommige grondeienaars bewillig ook fondse en kry in ruil ‘n professionele span wat indringerplante op hul grond kom verwyder, en ‘n gedeelte van SANBI se befondsing gaan dan ook na hierdie projekte.

Bobbejaan-truuks

Volgens Louis is die droogtegeteisterde Suid-Kaap die afgelope tien jaar uitgelewer aan bergbrande wat die fynbos en indringerplante se saad stimuleer om te groei. Na die afgelope drie jaar se goeie reën het die fynbos goed herstel, maar veral dennebome in die bergagtige gedeeltes van die Langeberge het ook toegeneem.

“Die bobbejane is lief vir die pitte in die dennebolle, en hulle help om die dennepitte te versprei. En dit vat omtrent bobbejaan-truuks om die bome teen die steil, beboste hange te bereik en uit te roei!” verduidelik hy.

“Die uitdaging is in ‘n geleentheid omskep om jong mense op te lei in touwerk (abseiling) Ons moes hulle leer om veilig teen die kranse uit te klouter, want hulle moet tussen hemel en aarde aan ‘n tou hang om ‘n indringerboom teen ‘n loodregte hang af te saag en chemies met die korrekte onkruiddoder te behandel.” Sowat dertig opgeleide mense is werksaam in die projek.

Om die indringerplante te bereik, moet brandbane oopgemaak word, dan moet die plante in die rivierbedding afgesaag word. Dan eers kan die touwerkers teen die kranse uitklouter om die bome teen die loodregte kranse af te saag en met onkruiddoder verf.

Die afgesaagde stamme en takke word in hope gestapel en wanneer dit droog genoeg is, word dit uitgebrand. “Die ravyn is te ontoeganklik om die hout te verwyder, verduidelik Louis.

Die verandering in die landskap is reeds sigbaar. “Een klein systroompie het spontaan begin vloei nadat die wattels verwyder is. Inheemse plante soos varings en aronskelke begin ook meer sigbaar raak op en langs die rivierbedding.”

Die loop van die rivier is oopgekap sodat water wat uit die Korentepoortdam vrygelaat word vinniger by die opgaardam by De Camp kan vloei sonder dat indringerplante die vog opsuig.

Die pad vorentoe

Volgens Louis is die volgende stap om nog befondsing van die Wes-Kaap departement van landbou te kry sodat die res van die waterweë bokant die keerwal by De Camp ook skoongemaak kan word.

“Sover is hoofsaaklik wattels langs die eerste vyfhonderd meter van die ravyn heeltemal uitgeroei. Daar is dus nog 2,5 kilometer oor tot by die De Camp keerwal laer af. Die werk het SANBI sowat R1,2 miljoen gekos, terwyl ons as die waterraad slegs sowat R50 000 bygedra het.”

Die raad se finansiële jaar loop einde Junie ten einde. “Op grond van die goeie werk wat reeds gedoen is, het die raad dit goedgekeur dat R0,3c per kubieke meter van gebruikers gehef kan word. Dit sal vir ons R150 000 gee wat aangewend kan word om die indringerplante verder uit te roei.”

Op grond van die bedrag wat die raad kan bydra, is die kanse goed dan die departement van landbou R2,8 miljoen sal bewillig.

“My vooruitskatting is dat ons vir die volgende drie jaar ons daarop sal toespits om Riversdal dorp en boere se watersekerheid te bevorder,” sê Louis.

Die Korenterivier het inderdaad nuwe lewe gekry.

Kontak Louis van Dyk by korente.water@easycoms.co.za vir meer besonderhede.