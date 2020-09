Koop ’n LEMKEN-planter vir gemoedsrus, betroubaarheid en naverkopediens

This post is also available in: English

Vir die beste tegnologie, eenvormigste plantdiepe en presiese saadspasiëring is ’n LEMKEN-planter net die ding. Boonop is enige LEMKEN-werktuig onwrikbaar sterk.

Die LEMKEN Solitair 9-planter is die grootste en veelsydigste fynsaadplanter in die land wat koring, gars, lusern, voersorghum, boontjies, tef en selfs sojabone kan plant.

Die Solitair 9-planter monteer op ’n reeks van LEMKEN se grondvoorbereiders, soos Rubin, Heliodor en Kristall. Hierdie eenhede verseker ’n ferm saadbed wat ideaal is vir die saad om gelyktydig te ontkiem en tot gesonde plante te ontwikkel. Die planter is 6 m wyd, dra 1,8 ton koringsaad en het ’n ryspasiëring van 150 mm.

’n 200- tot 220-kW trekker is nodig om die planter saam met die kombinasie skottelwerker van LEMKEN te hanteer.

Noord-Kaap boere vertel hoekom hulle so beïndruk is met die Solitair 9-planter:

Die Bruwers van Genade-boerdery, Hopetown en Douglas

Hannes Bruwer:

“Die planter is baie veeldoelig. Hy plant van kanola wat 3 kg per hektaar is tot koring wat 200 kg per hektaar is. Die smal rytjies is ’n groot voordeel vir onkruidbeheer, want die plante rank vinniger toe.

“Ons het nog nooit ’n probleem met LEMKEN se naverkopediens gehad nie. Hulle bou verhoudings met hulle kliënte.

“Ek is beÏndruk met die kombinasie van Solitair en Rubin 10 veral met die groter skottels.” Die Rubin 10 verseker dat ’n rowwe terrein en ongelyke grond gelyk gemaak word om ’n puik saadbed te verseker.

“Nog ’n groot voordeel van LEMKEN se werktuie is dat hulle kan afhaak en afsonderlik gebruik word, of saam met mekaar.”

Gerhard Bruwer

“Die planterkombinasie van LEMKEN is ’n groot voordeel, want dit verminder bewerkings en is dus meer kostedoelreffend. Die saadbed en plantmeganisme is ideaal en dit is wat enige boer soek.

“Hy kan so 30 hektaar plant voor hy volgemaak moet word en plant tussen 5 en 15 km per uur, wat beteken dat hy maklik 50 hektaar per dag kan plant.

“Die Solitair 9 se elektroniese uitmeetmeganisme verstel outomaties die saadtoediening volgens die spoed wat jy ry.”

Blackie Swart, gebiedsverkoopsbestuurder vir LEMKEN, Gerhard Bruwer, Vicky (jnr) Bruwer en Jacobus Beyers, dienstegnikus vir LEMKEN by die Bruwers op hulle plaas in Douglas.

Vicky Bruwer

“LEMKEN help die boer om te bespaar op bewerkings omdat hulle veeldoelige werktuie het. Die saadgrondkontak is baie goed en die planter het nouer spasiëring as ’n konvensionele planter.

“Ons gaan elke oggend wat die werktuig werk deur die hele werktuig en gee genoeg smeermiddel op al die nodige punte. Dit help dat niks breek of oormatig slyt nie. Ons sorg ook dat ons genoeg basiese onderdele aanhou om seker te maak dat die planter nie stilstaan in besige tye nie.”

Hein Mülke en Brian Jaarts, voorman, by Hein se LEMKEN Solitair 9-planter.

Hein Mülke van Zoutpansdrift, Douglas

“Kyk die Duitsers bou nie gemors nie. LEMKEN het beslis goeie gehalte toerusting. Ons sukkel ook nie met die onderdele nie, want dit is in die land beskikbaar. Hulle diens is baie goed.”

Wrench Cilliers

Wrench Cilliers, voorman van Depla-boerdery, Douglas

“As ’n werktuig op dié plaas hou moet jy weet hy is goed, want hier werk jy hard en lang ure. LEMKEN se toerusting pas in by ons hele opset. Die Solitair is akkuraat en ’n eersteklas planter.”

Wrench werk ook met ’n hele paar ander werktuie van LEMKEN en is beïndruk met almal.

Kerneels Greyling

Kerneels Greyling (jnr) van Frankdale, Prieska

Kerneels en sy pa was van die eerste boere tussen Prieska en Douglas om ’n Solitair-planter aan te skaf.

“Ek is baie beïndruk met die planterkombinasie en kan nie voorbly nie, want ek moet vir my bure met die Solitair-planter help plant.

“Die rede hoekom die bure wil hê ek moet met die Solitair kom plant is omdat hy die saadplasing en saadbedvoorbereiding so goed doen. Die kalibrasie is presies en baie gebruikersvriendelik.

“Die diens wat LEMKEN se mense lewer is uitstekend en hulle beweeg beslis vorentoe met die tegnologie.”

Noordwes

Org Teesen van Otterfontein, Koster

“Met LEMKEN kom die gras baie gelyk op. Jy het ’n egalige groei wat ’n baie beter opbrengs verseker. In die vyf seisoene wat ons al saai, het ek nog nooit iets anders gebruik nie. Met die dat ’n boer die Heliodor saam met die planter kan gebruik, bespaar jy diesel en jy het minder trekkers nodig. Die saad word op ’n sekere diepte (wat ek kan stel) neergesit en word nie gestrooi en net toegekrap nie. Die voer se eweredige opkoms help ook baie, wat die bewerking na opkoms baie makliker maak.

“Ek gooi in die oggend genoeg saad vir die dag in die planter en hoef dan nooit deur die dag die saadbakke aan te vul nie.

“Die kalibrasie van die planter vat 10 minute en is baie maklik en eenvoudig. Hoe dit werk: Jy kyk op die uitweegkaart op die kant van die planter. Daar is vyf verstelling om van te kies. Jy kies jou tipe saad, alles is elektronies. Jy weeg met ’n elektroniese skaal die hoeveelheid saad wat jy per hektaar wil plaas en lees dit in op die skerm. Die planter werk self die hektare uit en meet dit teenoor die hoeveelheid saad. Ek was nog nooit meer as 12 kg op 50 hektaar uit nie. Jy kan jou masjien presies instel.”

SW Hugo van Lakewarden, Bloemhof

“Die tegnologie is van hoë gehalte en dit is ’n goeie, sterkgemaakte produk. LEMKEN se diens is ook uitsonderlik. Dit is beslis die moeite werd om so ’n planter aan te skaf.”

Vir meer inligting oor die planter, kontak Karel Munnik by 082-412-2577of k.munnik@lemken.com; of Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@lemken.com, of besoek www.lemken.com.