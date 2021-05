Konyne soek boere

This post is also available in: English

“Die mark is daar, ons kort net boere,” vertel Riana Olivier van Good Rabbit Meat. En nee, dit is nie ՚n foefie nie.

Die konynbedryf in Suid-Afrika is in 2019 ՚n gevoelige slag toegedien toe die grootste koper en drywer in die mark, Coniglio, gelikwideer is. Dit het gevolg op maande se beloftes en wanbetalings aan die boere wat aan die skema deelgeneem het.

Coniglio het alles voorsien, soos teeldiere, hokke, inligting, abbatoir en die mark, maar boere kon hulle produkte net deur Coniglio verkoop. Boere het miljoene rand skade gely, maar om Suid-Afrikaanse boere onder te kry, is nie so maklik nie.

՚n Kerngroep van die boere het opgestaan en die bedryf oorgeneem onder leiding van Hennie Viljoen en RASA (Rabbit Association South Africa) Die enigste slagpale in die land wat spesifiek vir konynverwerking geregistreer is, by Carletonville, is oorgekoop en die boere wat nou hulle konyne soontoe neem, kry hulle geld.

Die netjiese abattoir by Carletonville is gereed om nog

baie konyne te ontvang vir verwerking.

Dit was eintlik Hennie se seun, Jaco, wat in Bloemfontein begin het met die konynboerdery, maar Hennie het nou al sy plaas in die Noord-Kaap verhuur en Rustenburg se kant toe getrek om nader aan die hartklop van die onderneming te wees. Op sy konynplaas word daar opleiding gegee en navorsing gedoen om die bedryf vorentoe te help.

Riana vertel P349, handeldrywend as Good Rabbit Meat is die maatskappy wat die slagpale besit, maar hulle werk is ook om markte te vind en veral ook die plaaslike mark te ontwikkel.

“Die meeste van ons vleis word uitgevoer na Quatar en Zimbabwe, maar ons het navrae van Australië, die UAE, Saudi Arabië en baie lande in Europa, asook van Kenia en Namibië,” sê sy.

Pieter Keyser van Coligny sê streng

voorskrifte wat deur die Europese

Unie neergelê is, word plaaslik

toegepas vir die hokke en ander

toerusting wat vir konynboerdery

gebruik word.

Suid-Afrikaanse konynvleis is veral gesog omdat daar van geen hormoonbehandelings of antibiotika kort voor slag gebruik gemaak word in die produksieproses nie. Daar is geen ernstige konynsiektes in die land nie. In Suid-Afrika is konynvleis beskikbaar in sekere van die takke van Spar, Food Lovers Market en Meat World, asook in restourante en fynproewerswinkels. Daar is geen twyfel oor die gesondheidsvoordele en smaaklikheid van konynvleis nie, “mense moet net leer om daarvoor te vra”, sê Riana.

By sekere kosuitstallings kry mense die geleentheid om te smul aan gegeurde konynsosaties en om netjies verpakte snitte soos ontbeende rolle, agterkwarte, voorkwarte, filette en sosaties te koop. RASA lewer al die dienste wat vroeër deur Coniglio gelewer is, maar sonder om boere onder al die verpligtings te plaas. Boere kan teelmateriaal by mekaar bekom, hulle eie hokke bou, solank dit aan die minimum standaarde voldoen, en hulle kan hulle konyne laat slag by Good Rabbit Meat en self verkoop as hulle wil.

՚n Paar van die lede is spesifiek getaak om opleiding te gee aan nuwe boere en hulle te help om sonder sukkel aan die gang te kom. Die slagpale kan 44 000 konyne per maand slag, maar staan nou op gemiddeld 6 000 konyne per maand. Daar word ook tans hoenders ingeneem om die koste te help dra, maar die doel is om die kapasiteit met konyne te vul.

Só werk die boerdery

In Suid-Afrika word daar hoofsaaklik met die New Zeeland White-ras geboer, wat niks met Nieu-Seeland te doen het nie; die ras kom eintlik van Kanada af, vertel Pieter Keyser van Coligny, een van die boere wat graag ander met raad en daad bystaan.

“Die lekkerste ding van konynboerdery is dat jou insetkoste nie so hoog is soos met enige ander veeboerdery nie, en jy hoef nie vrugbare dele van jou plaas te gebruik of groot grond te hê nie. Die meeste boere het ՚n afdak of skuur wat nie ten volle benut word nie en dit is ideaal om in te begin.”

Jy soek ՚n dak om hulle teen reën en son te beskerm, maar daar moet lug deurbeweeg, want die konyne hou nie van hitte nie. Hulle verkies temperature tussen 15 en 25 °C. Op warm dae is afkoeling met byvoorbeeld missproeiers nodig.

Die diere moet ook altyd toegang hê tot skoon drinkwater. Riana sê die ideaal is om met so 500 wyfies te boer vir ՚n kommersiële inkomste, maar hulle het kleinboere wat aan hulle lewer wat met 20 konyne onder ՚n boom begin het. Dit maak nie saak hoe groot jou boerdery is nie, die bestuur daarvan bly uiters belangrik en intensief. Hokke moet skoon gehou word en die regte kos moet in die regte hoeveelheid gegee word. Jy neem die wyfie na die mannetjie om gedek te word. ՚n Konynwyfie soog haar kleintjies terwyl sy dragtig is met die volgende werpsel van 3 tot 10 babatjies.

“Die dekkingsproses vat nie lank nie,” vertel Pieter. “Jy sit haar in die hok by die mannetjie en terwyl jy nog die deurtjie toemaak, is alles oor en verby!”

Konynvleissnitte word keurig verpak en aangebied deur Good Rabbit Meat.

Net soos met skape en beeste vat die wyfie nie altyd nie. Pieter sê hy kry tot 95% besetting, maar dit is beter om te werk op ՚n gemiddeld van 80% as jy jou somme maak. Die hele boerdery werk op ՚n siklus van vyf weke sodat die eerste werpsel gespeen kan wees wanneer die volgendes hulle opwagting maak.

Pieter waarsku dat, soos met enige ander boerdery, daar nie so iets is soos kitsrykdom nie. Dit is harde werk, maar as jy met ՚n nuwe boerdery en jong wyfies begin, kan jy al na vier of vyf maande nadat jy met produksieteling begin het, jou eerste inkomste kry en na sewe tot nege maande kan jy gelykbreek, afhangende van jóú insetkoste en bestuur. Betaling geskied gewoonlik 30 dae na lewering. Die konyne slag gewoonlik uit op 1,2 kg, maar die wyfies wat klaar geproduseer het lewer meer as 2 kg lekker sagte vleis.

Pieter sê goeie voerrantsoene is die grootste uitgawe, maar dit is belangrik vir goeie groei en dit is redelik wyd beskikbaar by die meeste voermaatskappye. Bennie Oberholser is ՚n boer van Cullinan wat ongeveer ՚n jaar gelede met konynboerdery begin het en hy pak nou gereeld sy sleepwa vol vir die pad Carletonville toe. “Ek was nog nie ՚n oomblik spyt nie,” sê hy.

Die mark vir konynvelle moet nog

ontwikkel word, want daar is tans

te min vir uitvoer. Plaaslik word

die velle met die hand verwerk,

omdat dit so sag is.

Rina van der Merwe van Rustenburg dien as skakel tussen die boere en RASA. Sy sê daar is baie positiewe dinge aan die gebeur en die paar boere wat vasgebyt het groei nou weer mooi. “Ons is besig om ons eie boerdery uit te brei. Die mark is reg, ons kort boere.”

As jy wil aanmeld vir konynboerdery, kontak gerus vir Rina van der Merwe by 082-461-4559 of help4rabbit@gmail.com of besoek www.goodrabbitmeat.co.za.