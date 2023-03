Komposmasjiene bied alternatiewe vir boere

Kompos behoort iets te wees wat jy in jou agterkop hou as jy boer. Al produseer alle boerderye afval, moet jy nie toelaat dat dit jou keer om jou eie kompos te maak van afvalprodukte wat andersins weggegooi of begrawe sou word nie.

Sedert die besigheid in 1989 geopen is, het Sheet Metal Works ‘n verskeidenheid masjiene en toerusting vervaardig, insluitend komposmasjiene.

Francois van der Poll se pad het in 2009 met die maatskappy gekruis waar hy dit uiteindelik in 2016 gekoop het. Die oorspronklike eienaar van hierdie toerusting het van die begin af geld in die produkreeks belê, ná 34 jaar se produkontwikkeling is die komposmasjiene wêreldklas.

“Ek het op hierdie stadium besluit om my tyd en moeite te wy aan die Compost Matters-reeks produkte, met die fokus op ons boere,” sê Francois.

Dit is die 3 meter komposdraaier wat deur ‘n trekker getrek word.

Watter materiaal kan die toerusting komposteer?

Kompos kan gemaak word van byna enige organiese materiaal, insluitend die mis van vee sowel as afval van vrugte en groente. Solank daar baie water en vog in die kompos is en dit die gekose temperatuur reguleer, sal die mikroörganismes kan groei en hierdie materiaal omskep in hoë gehalte kompos wat gebruik kan word.

Kompos groei op sy beste wanneer temperature in die hoop wissel van 45 tot 65 grade Celsius, en die materiaal baat ook by die byvoeging van suurstof wat die windry verskaf.

Hoekom moet ‘n boer die belegging in ‘n komposmasjien maak?

Daar is baie boere wat reeds die organiese materiaal het wat benodig word om kompos te maak. Daar sal nooit ‘n gebrek wees aan materiaal wat gekomposteer kan word nie, ongeag of jy vee grootmaak of gewasse produseer vir ‘n lewe. Kompos is ‘n uitstekende natuurlike kunsmis, en dit vul ook die grond aan met die voedingstowwe wat tydens die ontbindingsproses verlore gaan.

‘n Verskeidenheid masjiene van die Compost Matters reeks

Die komposmasjiene verskil in terme van hulle kapasiteit, grootte en die manier waarop die masjien aangedryf word. Daar is twee verskillende soorte masjiene wat gebruik kan word.

Die eerste soort is ‘n trekker-getrekte laaier, en dit het die vermoë om organiese materiaalhope te draai. Om die masjien te gebruik, sal jy egter van ‘n trekker moet gebruik maak. Die tweede keuse is ‘n hidroulies-aangedrewe stelsel wat in staat is om op sy eie te werk en te beweeg.

Daar is ‘n 3 m-trekker-getrekte komposdraaier, sowel as ‘n 3 m Mini komposdraaier, ‘n 3 m groot komposdraaier, en ‘n 4 m hidroulies-aangedrewe komposdraaier.

Watter voorkomende voorsorgmaatreëls bied hierdie masjien?

As jy enige van die masjiene in die Composting Matters-reeks wil gebruik, moet daar ten minste twee mense wees wat dit bedryf.

‘n Operateur, wat verantwoordelik is vir die werking van die masjien tesame met ‘n addisionele persoon, wat ‘n loopafstand van 5 meter langs die masjien handhaaf, word vereis. Die addisionele persoon verseker dat geen vreemde materiaal, wat te groot is of enige lewende wese in die masjiene beland of verstrengel sal raak nie.

“Meerderheid boere het organiese afvalprodukte, maar is onseker oor hoe om dit te gebruik. Compost Matters-se toerusting het die antwoord en die oplossing vir enige plaas,” sluit Francois af.

Vir meer inligting oor Compost Matters se komposmasjiene kontak vir Francois by (+27)82-928-5809 of die landlynnommer (+27)15-307-4420/4422. Stuur ‘n e-pos na francois@compostmatters.co.za, of besoek hul webwerf by www.compostmatters.co.za vir meer inligting.