Kom kyk self: Degelman dis dwarsdeur NAMPO toe!

Tradisie is nie meer die bepalende faktor wanneer boere besluite neem oor grondbewerking nie. Suksesvolle boere laat hulle lei deur die jongste navorsing en noukeurige ontleding en is nie bang om self te eksperimenteer nie.

Net die hoogste, gesondste opbrengste kan vandag se boer se toekoms verseker. Daarom moet die boer die beste saadbedding skep om die beste groei te verseker. Die Jupidex-span spog met ’n nuwe toevoeging in hulle stal, die Degelman Pro-Till 40, 12-meter hoëspoed dis wat ook vanjaar by NAMPO bekendgestel gaan word. Nat of droog, lente of herfs, geen omstandighede is te uitdagend vir die Degelman nie.

Degelman is toegewyd daartoe om dinge reg te doen. Degelman weet dat eenvoudige plaastoerusting met die minste bewegende dele langer hou, daarom is eenvoud die kern van Degelman se Pro-Till-ontwerp. Dit is die vinnigste en veelsydigste stuk bewerkingstoerusting wat jy ooit sal besit!

Veelsydigheid op ՚n ander vlak

Hoëspoed-bewerking

Die Degelman Pro-Till werk teen 16 km per uur en hoër, tot drie maal die spoed van tradisionele grondbewerkers, terwyl dit eenvormigheid en die perfekte bewerking tot gevolg het.

Perfekte saadbedvoorbereiding

Een beweging wat ’n gerieflike, groeibevorderlike saadbed skep. Die Pro-Till se bewerkingsontwerp skep ՚n afgeronde saadbed in net een lopie deur die land. Saam met die rollers en hoëspoed-disaksie sny en vermeng die Degelman die reste, wat ՚n gesonde grondstruktuur tot gevolg het. Die rifvorm van die rollers breek kluite en skep ‘n geriffelde grondprofiel en ‘n ideale saadbed.

Reste op jou land is iets van die verlede

Boere se opbrengste kan belemmer word deur taai, swaar oorblyfsels en reste van gewasse soos ertjies, sonneblom, gars, koring, sojabone, katoen en mielies. Die Pro-Till loop die land storm teen tussen 16 tot 22 km per uur om reste behoorlik te sny en met die grond te vermeng waar hulle afbreek om grondlewe te bevorder en grondtekstuur te verbeter. Die Pro-Till se werking is indrukwekkend – geen wonder die Degelman Pro-Till staan bekend as die robuuste restedoodmaakmasjien nie.

Unieke eienskappe van die Degelman Pro-Till

Rubbersuspensiestelsel

Degelman weet ՚n ding of twee van klippe in jou lande. Toestande is nie altyd perfek nie. Die Pro-Till se skottelontwerp vervang die ouer tradisionele skottels met onafhanklike arms wat jou grond opbreek en vermeng teen snelhede wat nog nooit tevore bereik is nie. Wanneer ‘n klip teëgekom word, rol en druk die rubberelemente saam, wat die impak outomaties demp en beskerming bied, terwyl die skottels onmiddellik weer in werking gestel word.

Weg met die ghries

Ons almal weet die bewerkingstydperk vir die lente en herfs is beperk. Gee jouself die voorsprong met Degelman se ghrieslose tegnologie. Boerderye raak vinnig al hoe groter met meer uitdagings, en ons almal weet dat tyd geld is. Weg is die dae toe jy knaend met ‘n ghriespomp in die hand al om elke werktuig rond moes kloek. Degelman het vooruit gedink en daarom bied hulle ghrieslose tegnologie aan vir al die werktuie wat hulle vervaardig.

Gewigsverspreiding

Die Pro-Till dra sy gewig in sy raam, waar dit hoort. Die Pro-Till het ՚n afwaartse kragafdrukking om die mees uiterste en uitdagende toestande te hanteer. Die Pro-Till 40 (12m) het ‘n totale gewig van net so oor die 15 ton wat ‘n afwaartse kragafdrukking van 1,300 kg per meter gee om die mees uiterste en uitdagende toestande te hanteer.

Eenvoudige dieptebeheer

Die verstelling van die Pro-Till se voorste en agterste snydiepte is maklik en akkuraat. Meganiese plate swaai in of uit om snydiepte in tussenposes van 1,27 cm aan te pas, wat dit ‘n eenvoudige, georganiseerde en betroubare stelsel maak.

Dubbele V Notch-skottelontwerp

Die dubbele V Notch-skottelontwerp doen die werk om harde grond op te breek en deur reste te sny. Hierdie ontwerp laat die trekkrag om die lemme draai, en help om die masjien geanker en stabiel te hou terwyl dit deur die grond getrek word. Die gevolg is ‘n fermer en gladder grondoppervlak in vergelyking met die bewerking wat die U-skottel doen. ‘n Gepatenteerde hittebehandelingsproses lei tot ‘n oorgangshardheidsprofiel waar die binneste gedeelte minder hard is (vir buigbaarheid), en die buitenste slytasievlak maksimum hardheid het, wat verseker dat die Double V Notch-skottels 20% langer hou as die skottels van mededingers.

Unieke raamontwerp

‘n Unieke voordeel van die Pro-Till is die gepatenteerde voorwaartse rolraamontwerp wat operateurs die vermoë gee om die raam- en agterste skyfgedeeltes heeltemal van die grond af lig en te draai, wat dit maklik maak om in nat toestande uit die moeilikheid te beweeg.

Hierdie ontwerp, tesame met die indrukwekkende gewigsverdeling van die groot hoë-flotasiebande, laat die operateur terug, vorentoe ry, ontkoppel of eenvoudig wegry van enige moeilikheid. Die Degelman Pro-Till se selfkontoerraam stel hom in staat om oor die steiltes en ongelykheid van verskillende terreine te beweeg terwyl ‘n konstante werkdiepte behou word. Die onafhanklike vlerkgedeeltes en ‘n vlak drywende raam gee die Pro-Till die buigsaamheid om steil hellings of afwaartse hellings te hanteer.

Hierdie drywende selfkontoerontwerp, tesame met sy onafhanklike skottels, help om ‘n jou lande egalig te bewerk, wat boerdery pure, kommervry plesier maak. Degelman se reputasie is gebou op die ontwikkeling van sterk, betroubare en deugsame toerusting wat nog jare op jou plaas sal wees. Hulle glo dat minder altyd meer is.

