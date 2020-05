Knyp, pluk en siedaar! Orthman pluk die stoppels uit

This post is also available in: English

Die katoenbedryf in die Thabazimbiomgewing het onlangs ’n groot hupstoot gekry met nuwe oesmeganisasiemetodes en ’n pluismeule, maar die katoenplantery het ’n ander uitdaging gebring. ’n Katoenstoppel wat na strooptyd in die land regop bly staan is ’n ander ding as die mielie-, koring en selfs garsreste waaraan die besproeiingsboere in die omgewing gewoond is.

’n Katoenplant word in een seisoen ’n boom en die stam wat na stroop agterbly is nie ’n trekkerband se maat nie. Met enige bewerking wat jy agterna in die spilpuntlande wil doen moet jy jou maar reghou vir ’n stel nuwe bande. Of jy kan Orthman se stoppeltrekker (Stalk Puller) aanskaf.

“Daar is nie ’n ander ding waarmee jy ’n katoenstoppel kan uithaal nie,” sê Johan de Klerk, wat ’n paar duisend hektaar onder kantoen het.

Hy sê hy het vroeër probeer om die stoppels met ’n skeurploeg uit te ploeg (te rip), maar dit is ’n grondbewerking wat trekkerkrag vra en brandstof eet en dan moet jy gewoonlik agterna met ’n skottelaksie deurgaan voor jy met jou hoofbewerking vir plantvoorbereiding kan begin. Die Orthman werk vinnig en vra bitter min trekkerkrag.

Johan de Klerk van Thabazimbi sê hy gebruik die Orthman 5 SP Stalk Puller om brandstof en trekkerbande te bespaar.

Só werk dit

Johan sê reg agter die stroper loop daar eers ’n snyer (slasher) om die bosse af te kap en dan gebruik hy sy kleinste trekker om reg agter die snyer in die rondte te ry met die 6-ry Orthman. Die trekker se wiele pas tussen die rye, so daar is geen skade nie.

Johan-hulle plant 91 cm uitmekaar (drievoetrye), want dit lewer beter produksie en beperk bolvrot. Die Orthman het ’n stel gepaarde 61 cm (24”) skottels wat bo-op die grond loop. Die pare is skuins geplaas dat hulle aan die onderkant teen mekaar loop om ’n V te vorm. Hulle volg die plantrye en die masjien rig homself met behulp van die skottels. Aan die buitekant van die skottels is vastrapaandrywers wat die skottels aan die draai hou.

Dan is dit ’n geval van knyp en pluk en siedaar! Elke stoppel lê plat op die grond. Johan sê as jy agter die masjien aan ry lyk dit amper soos strome water wat deur ’n boot opgeskiet word.

“Aan die begin het ons stadig gery, want jy is mos maar onseker, maar ons het gou agtergekom jy moet voet in die hoek sit,” spot Johan. Die masjien werk op sy beste teen 12 km/u, want dan is daar nie ’n kans vir verstoppings nie.

’n Katoenplant kan ’n penwortel van tot ’n meter lank hê, maar met die Orthman-skottels se grypaksie word die stoppel met wortel en al uitgepluk.

Hy sê as jy agterkom een ry gee moeilikheid dat die stoppels nie mooi uittrek nie of vashaak, is dit gewoonlik ’n geval dat die skottels bietjie afgewerk is sodat die onderkante nie mooi teen mekaar loop nie. Jy kan dit met ’n eenvoudige verstelling reg-maak. Die plukhoek kan ook gestel word van regop tot skuins uit die grond uit.

Hulle het die masjien nou vir die tweede seisoen gebruik en Johan sê die onderhoud is minimaal. “Orthman gebruik ongelooflike dik ysters en goeie laers – daardie ding breek nie sommer nie,” sê hy.

Orthman is bekend vir sy strookbewerkingtoerusting vir bewaringsbewerking. Aangesien die stoppeltrekker nie die grond versteur nie, pas dit soos ’n handskoen in enige bewaringsbewerkingstelselin.

AFGRI versprei die werktuie in die gebied. Om uit te vind waar jou naaste verspreider is, of om enige verdere tegniese inligting te kry, praat met Brian Nieuwoudt by 076-283-0766 of 012-940-2155. Op www.orthman.com is nog inligting oor die stoppeluittrekker en hulle werktuie. Kyk ook op www.proagri.co.za na ’n video oor die werking van die Orthman Stalk Puller.