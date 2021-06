Knittex se nuttige skadunet is die lig aan die einde van die tonnel

This post is also available in: English

Die toekoms van skadunet in die landbousektor groei teen ՚n opwindende tempo. Baie boere het reeds die keuse gemaak om grootskaalse skadunetstrukture op te rig en pluk reeds die vrugte daarvan. Groei- en opbrengsprestasie hou direk verband met ՚n plant se omgewing en voedselbron.

Oor die kort termyn verhoog skadunetstrukture boere se wins deur koste

te besnoei en hul hoeveelheid en kwaliteit opbrengste te verhoog. Oor

die lang termyn kan dit selfs bydra tot die oplossing om die groeiende bevolking van die wêreld te voed.

՚n Goed gestruktureerde skaduhuis kan die produsent ՚n beskermde

mikroklimaat bied, ideaal vir saailinge, groente, snyblomme, potplante, ens. In warm klimaat word groente en snyblomme onder skadunet gegroei om

die hitte en ligintensiteit te verminder. Met behulp van wetenskap, innoverende ligmanipulasie en UV-bestuur skep fotoselektiewe gekleurde nette ՚n omgewing wat gemanipuleer kan word in optimale groeitoestande vir gewasse om in te floreer.





Knittex het in 1964 begin handel dryf en het sedertdien gegroei tot ՚n

toonaangewende vervaardiger van hoë kwaliteit gebreide materiaal wat duursaam en 100% herwinbaar is. Ons SpectraNet-reeks bied produsente die beste resultate en die beste opbrengs op hul belegging. Dit word ondersteun deur jare se navorsing en ontwikkeling om te verseker dat nette

՚n gewaarborgde lewensduur van tien jaar of langer het.

Ander voordele van die nette sluit in dat die materiaal nie uitrafel wanneer

dit gesny word nie. As die materiaal beskadig word, kan herstelwerk maklik

gedoen word. As gevolg van die buigsaamheid, duursaamheid en liggewig

van ons materiaal, is dit maklik om op te rig, en is dit ՚n baie ekonomiese

omslag en die materiaal kan asemhaal as gevolg van die oop-gaas ontwerp.

Deur die regte gaasgrootte te gebruik om lugbewegings deur die skaduhuis te manipuleer, kan jy dus die humiditeit asook die transpirasiesnelheid beheer. Knittex-skadunet kan gebruik word om die groei van plante te manipuleer, byvoorbeeld om stamlengte te kry, gebruik ՚n net wat vêrrooi golflengtes deurlaat. Dit sal die plant dwing om na die lig te strek. Wit skadunet of ՚n swart/wit kombinasie skadunet is baie suksesvol om op verskillende groente te gebruik, veral as dit hidroponies gekweek word.

Ligspektrums kan ons help om die regte kleur en persentasie skadunet vir jou gewasse te kies. Dit is belangrik om daarop te let dat daar geen universele skadunet is om lig te manipuleer nie. Elke plant het sy eie unieke vereiste, en elke streek en gewas het sy eie uitdagings. Knittex skadunet dek nie net vir beskerming nie, maar die bedekking verbeter ook produksie.

Knittex se spesialiste voorsien die beste advies vir jou skadunet behoeftes. Kontak hulle by 011-692-1658/9 of clientliaison@knittex.co.za of besoek www.multiknit.co.za