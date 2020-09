Knittex beskerm jou oes teen die weer

This post is also available in: English

Jy kan nie die weer beheer nie, maar jy kan die invloed van slegte weer op jou oes afweer! Met Knittex se nette kan jy skade beheer wat deur sonbrand, hael, insekte en droogte veroorsaak word en jou opbrengs en oesgehalte verhoog.

Sitrusboere verwag hulle beste seisoen ooit, ondanks die Covid-19-inperkings en verskeie ander hindernisse. 22- tot 24-miljoen houers sagte sitrus gaan na verwagting uitgevoer word teenoor verlede jaar se 18,2-miljoen.

Die groei word toegeskryf aan nuwe boorde wat in produksie kom en goeie reën in sekere produksiestreke. Dit is ook interessant om daarop te let dat daar oor die afgelope paar jaar ’n styging van 300% in produksie onder netbeskerming in Suid-Afrika was.

Vir sitrusboere kan hael op die verkeerde tyd baie skade beteken. Knittex se beproefde beskerming teen hael is verlede jaar by NAMPO aan boere gedemonstreer met 500 kg gewig wat ’n week lank op ’n stellasie van 2 m x 2 m gerus het. Op die laaste dag het ’n verkoopsman sy gewig bygesit nadat daar ‘n snit onder in die net gemaak is. Dit het steeds gehou!

Die geheim van SpectraNet se krag lê in die unieke geslotesteek-weefpatroon wat uitrafeling verhoed selfs al is daar ’n sny in die net.

Knittex het met baie proewe bewys dat hulle skadunet onder meer die volgende voordele inhou:

– Manipuleer liggehalte om die regte frekwensies deur te laat

– Verbeter verspreiding van lig

– Verbeter doeltreffendheid van watergebruik

– Goeie vloei van koolsuurgas

– Verminder die pieke en dalings van temperatuurwisselings

– Verminder hittespanning en sonbrand

– Verminder wind-, hael, insek- en voëlskade

– Verbeter die doeltreffendheid van oesbeskermingsmiddels

Knittex se SpectraNet verbeter die gehalte van blomme, vrugte en groente, verhoog opbrengs en verminder produksiekoste.

Knittex is ’n bedryfsleier en vervaardig hoë-gehalte nette wat 100% hersirkuleerbaar is. Baie navorsing en ontwikkeling sorg dat Knittex se nette ’n leeftydverwagting van meer as 10 jaar het.

Skakel Knittex vir kundige raad en die beste produkte by 011-692-1658, e-pos clientliaison@knittex.co.za of besoek www.multiknit.co.za.