Klop beurtkrag met Eco Depot se sonkragboorgatpomp

This post is also available in: English

Boere is aangewese op boorgatwater vir die huis en ander behoeftes. ’n Boorgatpomp kan net werk solank as wat daar kragtoevoer is. Hoe gemaak tydens beurtkrag?

Eco Depot het die oplossing: Hulle verskaf ’n boorgatpomp wat met sonkrag of gewone krag werk. Deur die dag kan die pomp met sonkrag werk, en snags of op bewolkte dae kan dit oorgeskakel word na die normale Eskomkrag. Die stelsel kan ook toegerus word met batterye wat sonkrag kan berg om op ’n later stadium te gebruik. Die pomp is toegerus met ’n wisselspoedmotor wat verstel word na gelang van die hoeveelheid water wat gepomp moet word en die diepte van die boorgat.

Die pomp se elektriese motor kan verstel word van 0,3 kW tot 2,2 kW. Die pompe en motors word deur Leopumps verskaf en word vir twee jaar gewaarborg. “Ons het besef dat boere hulle eie water moet kan voorsien, onafhanklik van die onbetroubare kragtoevoer,” verduidelik Barry van Lingen, eienaar van Eco Depot.

Eco Depot se sonkragboorgatpomp werk met sonkrag en met gewone krag om seker te maak dat watervoorsiening nooit van kragvoorsiening afhanklik hoef te wees nie.

Boorgatwater kan soms brak wees en bevat dikwels swaarmetale en groot hoeveelhede kalk. Eco Depot het hiervoor ook ’n oplossing. Nadat die water deur ’n laboratorium ontleed is, bou Eco Depot vir jou ’n watersuiweringstelsel wat spesifiek ontwerp word volgens jou boorgatwater se samestelling. Sodoende is die water nie net skoner vir menslike gebruik nie, maar dit gee jou pype en warmwatertoestel ’n langer leeftyd.

Barry en sy span by Eco Depot is kundiges op die gebied van watersuiwering en hulle stel ook tru-osmosestelsels op, selfs vir kommersiële gebruik. Eco Depot verskaf meer as sesduisend produkte en lewer landswyd af.

Vir meer inligting kontak Eco Depot by 021-204-7033 of stuur ’n e-pos aan info@ecodepot.co.za. Besoek ook www.ecodepot.co.za.