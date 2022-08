Kleinskuur Akwaponika is die ene aksie

Aksie, beweging en lewe omring Annemarie Bremner, wat Kleinskuur Aquaponics saam met haar man, Colin, oos van Pretoria bedryf. Annemarie was ՚n joernalis by die SAUK totdat sy by Radio Pretoria aangesluit het, waar sy tot hoofnuusredakteur gevorder het.

Toe die aanbieder van die landbouprogram oorlede is, het sy dié ook oorgeneem, al was haar kennis van landbou in daardie stadium beperk.

Sy het vinnig geleer totdat sy genoeg van landbou geweet het om redakteur van die voorste landboutegnologietydskrif, ProAgri, te word. Intussen het die Bremners Kleinskuur Aquaponics opgerig en Annemarie kon haar uiteindelik voltyds aan die boerdery wy, al sit sy nog handjie by by ProAgri. Annemarie is nie eintlik geneë om oor haarself as vrou in die boerdery te gesels nie. Sy sê:

“Vroue is net so deel van die skepping as mans. Omtrent die helfte van alle mense op aarde is vroue. Dit is nie snaaks of raar om ՚n vrou te wees nie. Vroue is nie fratse nie. Vroue kan ook boer en presteer. Dit is nie anders of uitsonderlik sodat spesiale ophef daarvan gemaak hoef te word nie.”

Sy sê: “Kom ons praat liewer oor ons boerdery, Kleinskuur Aquaponics, waarin ek en my man, Colin, gelyke rolle speel. Sonder Colin sou Kleinskuur ՚n dooie droom gewees het en sonder my dalk ook.”

Akwaponika is kortweg ՚n stelsel waarin water sirkuleer om vis en groente in simbiose te produseer — die kurpers (tilapia) in suurstofryk damme en die groente of ander plante in groot waterpanne en in spesiale potte wat Kleinskuur ontwerp en gepatenteer het.

Annemarie en Colin Bremner by Jeremia, die trekker wat die terrein

vir Kleinskuur se eerste akwaponiese stelsel gelyk gemaak het.

Kortweg voed die visse se afvalprodukte die plante en die plante maak die water skoon voordat dit weer na die visse gaan. Baie navorsing, studie en proefnemings was nodig om die stelsel te ontwerp en te bou, en hierin het Colin met sy tegniese aanleg en knaende weetgierigheid die leiding geneem.

Annemarie neem weer meestal die leiding met die vestiging en oes van produkte, verpakking, verspreiding en bemarking, maar hulle werk saam in elke faset van die werk. Die twee werk ook saam met die gereelde aanbied van gewilde kursusse vir voornemende akwaponikers en met die ontwerp en oprigting van stelsels regoor Suidelike Afrika. Hulle jongste projek was ՚n volledige akwaponiese stelsel waarmee Hoërskool Merensky in Tzaneen reeds vooruit boer.

As jy meer wil weet van akwaponika, praat met Annemarie of Colin by 082-320-3642 of annemarie@ ksba.co.za, besoek www.ksba.co.za of gaan kuier op Bakkiesblad by Kleinskuur Aquaponics.