Klassifikasie van erge weersomstandighede as ’n nasionale ramp

Agri SA verwelkom die Nasionale Rampbestuursentrum (NDMC) se klassifikasie van ’n nasionale ramp ná afloop van die vernietigende reënval en oorstromings in groot dele van die land.

Die organisasie verwelkom terselfdertyd die onlangse reën wat ’n einde gebring het aan die droogtetoestande wat die afgelope ses tot nege jaar die land teister. Hierdie toestande hou egter ’n risiko in vir oeste en infrastruktuur. Padinfrastuktuur is van besondere belang en moet gepriotiseer word.

Die nasionale rampklassifikasie maak voorsiening vir die nasionale uitvoerende gesag om die ramp ingevolge bestaande wetgewing en gebeurlikheidsreëlings te koördineer en te bestuur. Ter versterking kan die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die Suid-Afrikaanse Polisiediens of enige ander orgaan van die staat gemobiliseer word om sodoende die ramp in samewerking met rampbestuurstrukture doeltreffend te bestuur.

Impakstudies word reeds onderneem deur provinsiale rampbestuursentrums en die department van landbou om die skade te bepaal wat produsente gely het. Dié studies is noodsaaklik ten einde ’n nasionale ramp te kan verklaar. Fondse sal nou binne die regeringsfeer geherprioritiseer word om die ramp aan te speek, insluitend die dringende herstel van padinfrastruktuur.

Volgens verslae wat ontvang is, het produsente tot 100% oesverliese in sommige distrikte gely en, aangesien produsente aan die einde van die plantseisoen is, kan hulle nie heraanplantings doen nie. As gevolg van die stortreëns het boere ook verliese gely in die vorm van rekord-hoë insetkoste soos onder meer kunsmis en brandstof.

Agri SA neem deel aan die NDMC se National Joint Flood Coordination Committee-vergaderings, waar georganiseerde landbou die geleentheid het om die kritieke behoeftes van produsente aan te spreek en om nouer saam te werk met die regering aangaande die uitwerking wat rampe op produsente het.

Agri SA is daartoe verbind om die NDMC te help met die skadebepaling asook versagting van die gevolge daarvan vir die landbousektor.

Bron: Agri SA