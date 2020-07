Klassifikasie van droogte herroeping is ‘n nasionale ramp!

This post is also available in: English

Agri SA neem kennis van die Goewermentskennisgewing wat op 16 Julie 2020 deur Dr Mmaphaka Tau (Adjunk Direkteur-Generaal) van die Nasionale Rampbestuursentrum gepubliseer is.

Hierdie kennisgewing herroep die klassifikasie van droogte as ‘n nasionale ramp. Mens kan net jou kop in ongeloof skud oor hierdie tipe ondeurdagte en reaksionêre aankondigings deur die Nasionale Rampbestuursentrum. Die regering het afgelope paar jaar geen daadwerklike poging aangewend om die langtermyn impak van die langdurige droogte in droogtegeteisterde gebiede op kommersiële landbou te verlig nie.

Agri SA se herhaalde pleidooie dat die regering die kommersiële landbousektor met ‘n finansiële hulppakket moet bystaan, het op dowe ore geval. Die gebrek aan bystand het ‘n uiters negatiewe impak op die volhoubaarheid van die Land Bank gehad en so ook op ander finansiële instellings wat boere in die gebiede finansier. Agri SA wil graag die navorsing en verbandhoudende data sien wat tot hierdie aankondiging oor die opheffing van die klassifikasie van ‘n droogte – gelei het. Indien hier bloot net van die heup afgeskiet word, moet koppe rol.

Die ramphulp van R139-miljoen wat deur die regering aangebied is weens die nasionale droogteverklaring is ʼn fraksie van die werklike kostes wat die landbousektor die laaste 5 tot 8 jaar beleef het. Agri SA eis daarom dat die regering omvattende redes gebaseer op deeglike navorsing verskaf, waarom droogte nie langer as ‘n nasionale ramp geag word nie. Maar meer nog wat die regering gaan doen om kommersiële landbou in gebiede waar boere oor jare heen erge droogte ervaar, by te staan.

Dit is kommerwekkend dat die hoof van die Nasionale Rampbestuursentrum nie ag slaan op die feit dat groot dele van die Wes-, Oos- en Noord-Kaap nog steeds gebuk gaan onder die effek van die grootste droogte die afgelope 100 jaar. Agri SA het met die privaatsektor hande gevat om oor tyd verligting te bring aan boere, plaaswerkers en gemeenskappe wat deur die voortslepende droogte geraak word.

