Kimberley Aanteelveilings

Hier is die uitslag van die Kimberley aanteelveiling wat op 17 Februarie 2022 om 11:00 by die NKLH Veilingskrale in Kimberley gehou is en ‘n baie groot sukses was!

KOEIE & KALWERS:

DUURSTE – R 31 500, GEMIDDELD – R 28 361

DRAGTIGE KOEIE:

DUURSTE – R20 500, GEMIDDELD – R 20 500

DRAGTIGE VERSE:

DUURSTE – R 26 000, GEMIDDELD – R 23 554

OOP VERSE:

DUURSTE – R 16 500, GEMIDDELD – R 15 100-00

Duurste Brangus-bul van Delport Brangus Stoet verkoop vir R 50 000 aan Willie Bester van Petrusburg, gemiddeld was R 48 500.

NKLH bedank almal vir hul teenwoordigheid en ondersteuning!