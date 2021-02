Kies SENTER360 vir plaaslike gehalte

This post is also available in: English

By SENTER360 is ons trots daarop dat ons nie slegs produkte verkoop nie, maar dat ons ook langtermynverhoudings met ons kliënte bou deur ՚n waardepakket van uitstekende gehalte en diens te verskaf … en dit teen ՚n verstommend mededingende prys.

Die SENTER360-spilpunt wat sedert 1994 in Suid-Afrika ontwerp en vervaardig word, is bekend vir sy uitmuntende gehalte en sterkte bo bedryfstandaarde. Vir meer as vyf-en-twintig jaar is ons al deel van die besproeiingsbedryf. Ons het groeiende sakebelange in Suid-Afrika, Afrika en die res van die wêreld.

By SENTER360 is spilpunte vir ons ՚n passie. Juis daarom bou ons nie net ՚n sterk en taai struktuur nie, maar ons bestee ook heelwat tyd en aandag aan die klein besonderhede wat ՚n groot verskil in jou alledaagse lewe kan maak.

Strukturele stabiliteit

SENTER360 se vakwerkysters word van pyp vervaardig wat ligter as die algemeen gebruikte hoekysters is. Dit bied ons die voordeel om twee stelle vakwerkysters meer per toring te gebruik wat sorg dat die struktuur buitengewoon sterk is. Boonop het die pypstruktuur minder windweerstand en dit is waarom SENTER360 se spilpunte windsnelhede van 158 km uur (in die veld gemeet) kan weerstaan sonder enige skade; weer eens ook die rede waarom geen SENTER360-spilpunt in die onlangse stormwinde omgewaai het nie (die enigste fabrikaat wat bly staan het!). Standaard langer aandryfbalke, stewige toringstutte, stabiliseringstawe en diagonale stutte dra by tot dié uitsonderlike stabiliteit.

Skeppende beheerpaneelreeks

Die beginsel van eenvoudige modulêre ontwerp, wat die grondslag van die hele SENTER360-spilpuntontwerp uitmaak, word ook op ons beheerpaneelreeks toegepas. As intreebeheerpaneel gebruik SENTER360 ՚n paneel vergelykbaar met die top reekse van ander fabrikate.

Dit het as standaardfunksies:

• aansit of afskakel

• terugvoering as die spilpunt staan

• regstreekse toedieningsverstelling

• posisiebepaling en terugvoering

• druk-aanskakeling en laedrukafskakeling

• kan deelsirkels en sektore met wisselende toediening op elke sektor besproei

• sektorbeheer van die endspuit

• outomatiese omdraai met wisselende toediening

• voorafprogrammeerbare skeduleringsopsies

• en vele meer!

Alle SENTER360-panele kan met jou selfoon*, tablet*, rekenaar of vanaf ՚n beheersentrum beheer en gemoniteer word deur ՚n “van-die-rak” kommunikasie-eenheid van jou keuse soos ՚n GPRS-selfoonnetwerk, WiFi of radioeenheid op enige nuwe of bestaande**SENTER360-beheerpaneel in te prop.

Volle pompbeheer, VSD- (wisselbarespoedaansitter) -beheer en terugvoering is ook beskikbaar op dieselfde stelsel.

*Android, IOS en ander **Ouer panele se beheer is beperk tot aan/af, toedieningsverstelling en loop/staan terugrapportering

Laastespuit-oplossing

Een van die meer algemene probleme met spilpunte is dat die laaste spuit geneig is om verstop te raak. Ons het egter met ՚n skeppende, dog eenvoudige oplossing vorendag gekom om die laaste spuit deurlopend skoon te hou. SENTER360-spilpunte word as standaard toegerus met drukgereguleerde Komet Twister-sproeiers teen 10 psi (0,7 bar) of opsionele 6 psi (0,42 bar) wat aan hangpype gemonteer is. Dit verseker maksimum water-in-die-grond resultate en uitstekende waterverspreiding in selfs die uiterste klimaatstoestande.

Swaardiens ratkas en enjins

Die standaard aandrywing van die SENTER360-spilpunt bestaan uit ՚n swaardiens wielratkas, wat deur ՚n 0,56 kW (40:1) motorratkaskombinasie aangedryf word (30:1 en ander eenhede is opsioneel beskikbaar.) ՚n Gratis opsionele vyfjaarwaarborg is beskikbaar. Bepalings en voorwaardes geld.

Kontak ons by 018-469-1331 of 082-564-5955 of besoek www.senter360.co.za vir meer inligting.