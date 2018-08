Kies die regte stroper vir jou plaas: Ontmoet Valtra BC5800

This post is also available in: English

Almal wil graag ’n Ferrari ry, maar as jou plaaspad dit nie toelaat nie, help dit niks om in so ’n vuurwa te belê nie. Dieselfde beginsel geld vir ’n stroper. Hansie Theart van Coligny sê sy langtermyn mielie-opbrengs is gemiddeld 4,4 t/ha. As hy een van die nuwe supergroot en vinnige stropers wat nou die land inkom moet inspan, sal die stroper se pens net nooit vol kan word nie en die dorsaksie sal nie doeltreffend wees nie. Om werklik die kapasiteit van so ’n groot masjien te benut moet jy al hoe vinniger ry en al hoe wyer tafels opsit.

Hansie sê die probleem met so vining ry is dat jy nooit weet of daar deur die nag ’n jakkalsgat in jou pad kom lê het nie, en die jakkals betaal nie vir die skade aan die stroper nie. Die ander probleem is dat die wyer tafels ook jou beursie wyer laat rek en dan nog bydra tot bykomende slytasie op jou masjien.

Dit is waarom hy met goedkeurende oë kyk na die nuwe Valtra BC5800 wat Valtrac vanjaar by NAMPO bekend gestel het en wat reeds op ’n paar plase sy stroopvernuf gaan bewys het. “Dit sal net die prys wees wat sal bepaal of ek daarin belê of nie,” sê hy.

Wynn Dedwith van Valtrac sê bekostigbaarheid is een van die hoofredes waarom hulle na ’n kleiner stroper begin kyk het, veral vir die droëlandboere in die weste. Hy sê die beginsel is dat jou oes vir die stroper moet kan betaal. “Hier is baie boere in die land met kleiner stropers wat al hoe ouer raak en ons meen dit is tyd dat hulle ook toegang tot nuwe tegnologie kry wat by hulle omstandighede pas,” sê hy.

Nie almal kan Klas 6-, 7- of 8-stropers ten volle benut nie en as ’n stroper nie ten volle benut word nie, ly die produk uiteindelik daaronder.

“Ons glo daar is plek vir ’n nuwe, kleiner stroper wat nuwe tegnologie, betroubaarheid, eenvoud en laer brandstofverbruik op die tafel het.”

Hansie en Nardus Steyn, op wie se plaas die stroper getoets is, was albei verbaas oor die kapasiteit wat die Klas 5-stroper wel het. Nardus sê in ’n sestonland het die stroper teen 9 km/u die land skoongestroop. Hansie sê: “Ek het vir die bestuurder gesê hy is besig om droog te maak, maar toe ek agter gaan kyk, was ek verbaas oor die min vermorsing.”

Nardus stem saam. “Die masjien is eenvoudig, sonder tierlantyntjies, het goeie kapasiteit, stroop skoon en dit lyk na goeie brandstofverbruik.”

Volgens Wynn het brandstoftoetse getoon dat die Valtra BC5800 tot ’n derde minder brandstof gebruik as vergelykbare stropers. Valtra is deel van die AGCO-groep en die stroper het, soos die betroubare Valtra-trekkers, ’n AGCO Power-enjin wat met die jongste tegnologie in doeltreffende kraguitset en brandstofbenutting spog.

Doetreffende, eenvoudige tegnologie

Die stroper staan bekend as ’n hibried (Valtra Hybrid BC5800). In goeie Afrikaans sal beesboere verstaan dat die basterkrag van die stroper daaruit spruit dat hy ’n konvensionele dwarsdrom voor het, maar die skeiding aan die agterkant vind nie deur skoppers plaas nie, maar deur twee 3,5 m x 470 mm aksialevloeidromme vir ’n totale skeidingsarea van 10,2m2. Wynn sê: “Dit is ’n stroper met baie min bewegende dele en alles is oop en sigbaar. Wat jy sien is wat jy kry.”

Hy sê die stroper is in Brasilië ontwerp vir mielies, sojabone en rys. ’n Stroper wat kans sien vir rys, sien ook enige tyd kans vir Suid-Afrika se mielies! Rys is ’n baie harde ding om te stroop en die stroper is gebou om dit te hanteer.

Koring bied geen uitdaging nie en met toenemende sojaboonaanplantings in die land kan boere ook uitsien na ’n uitstekende sojaboon-oesmaat. Valtra het sy eie 7,6-m bandtafel (25 feet flex draper) vir koring en sojabone om vermorsing behoorlik te bekamp. Die tafel speel ’n groot rol om sojabone doeltreffend op te tel, maar die stroper se aksie dra ook by tot verbeterde oes-opbrengs en die sagte hantering van die bone.

Die stroper is versoenbaar met enige standaard stropertafel of plukkerkop, maar Valtrac sal ook ’n 8-ry 900 mm kop beskikbaar stel. Wynn sê: “Die stroper kan wel tot ’n 13-ry 500 mm kop hanteer, maar ons voorsien dat die meeste van die stropers in Suid-Afrika met 6-ry of 8-ry koppe gebruik sal word.”

Wat presisietegnologie betref, kan ’n boer ook kies of hy die stroper op heel basiese vlak wil gebruik en of hy tot die gevorderdste telemetrie wil inspan wat hom sal toelaat om in sy kantoor op sy slimfoon na sy stroopsukses te sit en kyk en sy stroopkaarte op te stel. Die masjiene is GPS-gereed en kan aangepas word vir outostuur. ’n Boer sal die stroper kan kry op die vlak wat hy hom wil hê.

Goeie diens en ondersteuning

“Vyf jaar gelede sou ek nooit gedink het om die mededingende stropermark in Suid-Afrika te betree nie,” sê Wynn. Wat ondertussen verander het, is die duidelike behoefte aan nuwe, betroubare tegnologie in die Klas 5-stroperkategorie en die oprigting van die reuse AGCO-onderdelemagasyn naby die OR Tambolughawe.

Vanuit die depot word die hele Afrika en suid-Asiese lande bedien en dit beteken ook dat Valtrac maklike en vinnige toegang tot al die nodige onderdele het sonder dat hulle alles hoef aan te koop om by Valtrac se persele te hou. Slytonderdele is wel by die kantore beskikbaar en, soos met al Valtrac se ander produkte, kan boere op die familie-onderneming se legendariese dienslewering steun.

Hansie sê die trekkers wat op sy plaas werk is Valtras en hy weet dit is betroubare toerusting wat deur uitstekende dienslewering ondersteun word, daarom sal hy ook die nodige gemoedsrus hê om ’n Valtra-stroper te gebruik.

Vir meer inligting oor die stroper of om jou stroper vir die volgende stroopseisoen te bestel, kontak Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-7308 of attiedev@valtrac.co.za. Besoek ook www.valtrac.co.za vir meer inligting oor Valtrac se volledige reeks werktuie en Valtra-trekkers.