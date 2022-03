Kennisgewing: Inspeksiefooie

Na deeglike konsultasie, en goedkeuring van die Uitvoerende Beampte van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, aangestel ingevolge die Wet op Landbouprodukstandaarde, no. 119 van 1990, lê die gevolmagtigde, Produkkontrole vir Landbou (hierna “PROKON”), aangestel ingevolge artikel 2(3) van genoemde wet, inspeksiefooie ingevolge artikel 3(1A)((a)(ii) op.

Die genoemde inspeksiefooie wat gekategoriseer is in (1) gedeelde (algemene) regulasies en (2) eie (individuele) regulasies, sal van toepassing wees op vars vrugte en groente, uitsluitend aartappels, bestem vir verkoop in die Republiek van Suid-Afrika.

Die inspeksiefooie vir die gekategoriseerde produkte is uiteengesit in Tabel 1 hieronder:

Tabel 1

Gedeelde (algemene) regulasies Inspeksiefooi* Aspersies, Murgpampoentjies, Eiervrugte, Komkommer, Gemmer, Sampioene, Artisjokke, Broccoli, Brusselse spruitjies, Botterskorsies, Lemoenpampoentjies, Wortels, Blomkool, Seldery, Rissies, Chinese kool, Witloof, Vinkel, Groenbone, Groenuie, Groenertjies, Peperwortels, Preie, Blaarslaai, Okra, Pietersielie, Witwortels, Soetrissies/Rissies, Pampoene, Radyse, Rabarbers, Skorsonera, Spinasie, Suikermielies, Rape, Witloof-sigorei, Beet, Kool, Patats, Braambessies, Bloubessies, Turksvye, Draakvrugte, Bosbessies, Vye, Appelliefies, Grenadellas, Koejawels, Nangka’s, Kiwivrugte, Mango’s, Spanspekke, Papajas, Persimmons, Granate, Kwepers, Frambose, Ster vrugte, Aarbeie, Waatlemoene en Ongespesifiseerde Groente. 1c/kg Eie (individuele) regulasies Inspeksiefooi* Appels, Appelkose, Avokado’s, Piesangs, Kersies, Sitrusvrugte, Knoffel, Druiwe, Lietsjies, Perskes en Nektariens, Pere, Pynappels, Pruime en Pruimedante, Uie en Salotte, en Tamaties. 1,5c/kg

*Die inspeksiefooie is gebaseer op gewig ten einde objektiwiteit, konsekwentheid, regverdigheid, redelikheid en billikheid te verseker. Ter wille van duidelikheid: die inspeksiefooie sal gehef word per kilogram vir die produkbesending geïnspekteer. Byvoorbeeld, indien 100 kg produk ’n besending van tamaties uitmaak, sal die inspeksiefooi gehef vir die besending R1,50 beloop.

Die inspeksiefooi volgens gewig is gemeet teenoor die van ander inspeksie-agentskappe wat soortgelyke aksies as die van PROKON uitvoer.

Die verskil in inspeksiefooie (1c/kg versus 1,5c/kg) op gekategoriseerde produkte word gestaaf deur die omvang van hulpbronne (arbeid, finansies, ens.) wat geallokeer word om die inspeksie-aktiwiteite uit te voer soos uiteengesit in Tabel 2 hieronder.

Tabel 2

Eie (individuele) regulasies Gedeelde (algemene) regulasies Bevestig merkvereistes.Eksterne en interne kwaliteitGroottebepalingAlgehele voorkomsSuikerinhoudRypheid- en volwassenheidsbepaling op avokado Droëmateriaal-toetsing op avokado, indien nodigBepaling of produk sade bevat of saadloos is Bevestig merkvereistes.Eksterne en interne kwaliteitGroottebepalingAlgehele voorkoms

Inspeksiefrekwensie

’n Maksimum van twee inspeksies per produk per week sal deur PROKON uitgevoer word. Indien nie-nakominge egter tydens inspeksies gevind word ten opsigte van die produk of ’n betrokke eienaar, behou PROKON behou die reg voor om die inspeksiefrekwensie te verhoog.

Verdere besonderhede

Volle besonderhede betreffende die berekening van voorgenoemde fooie en redes vir die verskil in inspeksiefooie is voorheen verskaf in die metodologie-dokument wat reeds voorheen aan belanghebbendes beskikbaar gestel is, is beskikbaar op PROKON se webwerf (www.prokonsa.co.za) en harde kopieë by die maatskappy se kantore. Dit is ook gepubliseer onder kennisgewing no. 46032 in Staatskoerant no. 877 van 2022. Die inspeksiefooie sluit belasting op toegevoegde waarde (BTW) uit.

Die inspeksiefooie sal in werking tree sewe dae na afkondiging.