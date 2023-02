Karooboer vier 50ste uitvoerland

Gerrie Ferreira van die plaas Chan­delier buite Oudtshoorn, wat die afgelope 27 jaar wild en vee uitvoer, het ՚n nuwe mylpaal bereik.

“Ek het daarna gestreef om na minstens vyftig lande wêreldwyd uit te voer, en met die jongste uitvoere na Guinee en Sierra Leone in Wes-Afrika het ek daardie mylpaal bereik,” sê Gerrie, die eienaar van Karoo Live­stock Exports.

Volgens Gerrie raak die SA Boerbok, die SA Kalahari Red en die SA Savanna al gewilder en die mark brei met rasse skrede uit. Omdat hy al 27 jaar lank verskillende spesies uitvoer, het hy gevestigde klante, maar hy doen ook baie moeite om nuwe markte te ontgin en te vestig.

Gerrie Ferreira se kleindogter, Trudie-Mari Nel, vertroetel ՚n Black Berry-boklam.

Eerste uitvoere

In 1996 is Gerrie genoop om ՚n mark vir volstruise te vind. “Ek het 1 600 slaggereed volstruise gehad, maar net ՚n kwota vir 95 gekry en moes plan maak met hulle.”

In 1998 het hy die eerste boerbokke na Thailand uitgevoer, en mettertyd het hy ook skape, beeste en verskeie wildspesies uitgevoer. Teen 2015 het hy reeds na dertig lande uitgevoer, van volstruiskuikens wat na Saoedi-Arabië, Koeweit, die Verenigde Arabiese Emi-rate en Egipte uitgevoer is, tot verskeie vee- en wildspesies na Arabiese, Oos-terse en Afrikalande.

Deesdae voer hy al die bokrasse wat hier voorkom uit, insluitend angoras en melkbokke, skape soos Dorpers, Persies, Damaras en al hoe meer Meat­masters. “Aanvanklik was die mark skepties oor ‘bont’ skape, maar die vraag na Meatmasters is besig om te groei,” sê Gerrie.

Daar is ՚n groot aanvraag vir beeste soos Bonsmaras, wat hier ontwikkel is, en inheemse Nguni omdat die rasse gehard en goed aanpas is by moeilike omstandighede. Hy voer ook Borans en Brahmane uit, asook suiwelbeeste soos Jerseys, Friese en Holsteins.

Pikswart Blackberry-bokke, wat uit donker-rooibruin Kalahari Reds geteel is, is op die oomblik baie gewild. “Daar is ՚n reuse aanvraag en daar is bitter min van hulle beskikbaar, wat die mark gunstig maak.”

Daar is steeds ՚n groot aanvraag vir volstruise, waarvan hy meer as 200 000 oor die 27 jaar uitgevoer het. Slegs teeldiere van hoë gehalte word uitgevoer.

Tot 300 stuks kleinvee word per besending verskeep.

Vyftig lande

“Elke suksesvolle uitvoer het my gemo­tiveer om na nog ՚n land uit te voer,” vertel Gerrie.

Vandag voer hy diere uit na vyftig lande, wat, in alfabetiese volgorde, insluit: Angola, Bahrain, Bangladesj, Benin, Brasilië, Kameroen, Sjina, Kroasië, Die Demokratiese Republiek van die Kongo, Egipte, Ghana, Indië, Indonesië, Iran, Ivoorkus, Japan, Jor­danië, Kenia, Koeweit, Libanon, Malawi, Maleisië, Mali, Mosambiek, Mianmar, Namibië, Nepal, Niger, Nigerië, Oman, Pakistan, die Filippyne, Katar, die Republiek van die Kongo, die Republiek van Guinee, Rusland, Saoedi-Arabië, Senegal, Sierra Leone, Singapoer, Sri-Lanka, Soedan, Tanzanië, Thailand, Turkye, UAE, Uganda, Oekraïne, Oes­bekistan en Zimbabwe.

Die boerbokke met top genetika wat Luwayne Ayford van Chandelier so onder sy hande beskerm vorm deel van ‘n besending wat na Indië op pad is.

Uitdagings

Een van die grootste uitdagings is tans die gebrek of tekort aan entstof teen sekere siektes, want talle lande se invoerprotokol vereis dat diere teen sekere siektes ingeënt moet wees.

“Ek onthou toe ek in 1998 in Riyadh in Saoedi-Arabië ՚n skou bygewoon het waar Onderstepoort (Biologiese Produk­te) vyfmiljoen eenhede entstof verkoop het. Suid-Afrika was ՚n wêreldleier op die gebied,” vertel Gerrie. “Vandag word nie eens in die plaaslike behoefte voorsien nie en tans kan ons nie teen bloutong en slenkdalkoors inent nie.”

Die uitbreking van bek-en-klouseer het sake ook nie makliker gemaak nie, want talle lande in die Midde-Ooste en Oos-Europa wil geen uitvoere aanvaar nie.

Klante uit die buiteland bewonder ՚n klompie Black Berry-bokke.

“Dit raak al hoe moeiliker om uit te voer, want lande het meer en meer dieregesondheidsvereistes waaraan voldoen moet word. Gelukkig is die Wes- en Noord-Kaap nog altyd vry van bek-en-klouseer en indien ons van Kaapstad af uitvoer, is baie van ons klante tevrede.”

Covid-19

Die Covid-19-pandemie het groot opeen­hopings op lughawens veroorsaak, want tonne vrag het op OR Tambo in Johan­nesburg bly staan. Toe vlugte uiteindelik hervat, was baie van die vliegtuie op beskikbare vlugte se ruim nie groot genoeg vir diere in kratte nie; vlugte wat wel beskikbaar was, was ook baie duur.”

Klante van oral in die wêreld lê dikwels besoek af op Chandelier. Hier is ՚n groep van Viëtnam saam met dr Adriaan Olivier, veearts van Oudtshoorn, Ockie Nel en Gerrie Ferreira.

Oos-Europa

Rusland se inval in die Oekraïne het uitvoere na Oos-Europa opnuut ernstig benadeel omdat rederye nie na die Oekraïne se buurlande wil vlieg nie.

Leslie Rabie, ՚n Suid-Afrikaner wat vir die Ugandese president, Yoweri Museveni werk, is deur hom afgevaardig om onder meer die boerbokke en volstruise op Chandelier te kom inspekteer.

Afrika

Toe Oos-Europa ontoeganklik geraak het, het Gerrie die moontlikhede in Afrika met nuwe ywer begin ondersoek. “Ondervinding het ons geleer om planne te maak,” sê Gerrie. Hy het Ghana in November 2021 besoek en die afgelope vyftien maande honderde stuks vee na Ghana en sy buurlande uitgevoer.

“Ek het twee agente daar wat die rompslomp van besendings hanteer en die diere na die kopers versprei. Hulle maak die vragte op en sorg dat die diere die klante veilig bereik; iets wat nie mak­lik van hier af hanteer kan word nie.”

“Deur die jare het ek ՚n klantebasis opgebou wat bestaan uit mense van Afrika wat hulle in Noord-Amerika, Kanada, die Verenigde Koninkryk en Europa gevestig het waar hulle in US$ of euro’s verdien. Hierdie klante belê in vee sodat hulle gevestigde kuddes het wanneer hulle in hulle lande van herkoms in Afrika aftree.”

՚n Besending bokke kom in Uganda aan, maar hierdie was nie vir die president bestem nie.

Sierra Leone het onlangs die vyftigste land geword waarheen Gerrie uitvoer. Die rondte uitvoere na Sierra Leone via sy buurland die Republiek van Guinee, was nie maklik nie, moontlik omdat laasgenoemde ՚n militêre regering het en die twee buurlande mekaar nie be­sonder goedgesind is nie.

“Omdat daar nie vliegtuie met wye rompe na Sierra Leone vlieg nie, moes ons die diere almal na Conakry in Guinee versend, vanwaar dit per pad na boere in Sierra Leone geneem is.” Ook hier het agente ՚n belangrike rol vervul, en daar is reeds talle navrae uit albei lande.

“Ons verwag om binne die volgende paar maande nog groot besendings na hierdie lande te stuur, maar in die toekoms sal dit afsonderlike besendings wees.”

Boerbokke en skape by hulle nuwe tuiste in Siërra Leone.

Hy beplan om die markte in Wes-Afrika verder te ontwikkel en voer reeds uit na Ghana, Benin, die Ivoorkus, Mali, Sene-gal, Niger en Nigerië. Gerrie se skoon­seun en vennoot, Ockie Nel, vertrek bin­nekort saam met Wesgro na Kenia waar hulle agente en klante sal besoek.

Oos-Asië

Gerrie en Liza, sy vrou, besoek bin­nekort Oos-Asië, waar hulle Singapoer as basis gaan gebruik om ou klante te besoek en nuwe markte in Maleisië, Kambodja, Vietnam- en Indonesië te ontsluit. “As ons hierin kan slaag, gaan ons nuwe markte vir Suid-Afrikaanse rasse oopmaak waarby baie van ons telers gaan baat vind.”

Die Rancho-broers van Oezbekistan saam met Gerrie Ferreira. Die oorlog in Oekraïne het uitvoere na Oos-Europa onderbreek.

Slenters

՚n Nuwe uitdaging wat deesdae kop-uitsteek is sogenaamde agente wat ՚n deposito vra, maar dan net wegraak met die geld.

“Daar is ook Suid-Afrikaners wat op hierdie wa geklim het. Sulke skelmstreke maak dit moeilik om buitelandse kopers van jou eie integriteit te oortuig, en dit is ՚n tydsame proses om klante te kry.”

Nie altyd maanskyn en rose

Vir Gerrie, wat al 65 lande besoek het, het reis na verre lande en verblyf onder alle soorte omstandighede al feitlik ՚n leefwyse geword.

Bokke staan in kwarantyn in ՚n Oosterse land.

“Dit klink vreeslik glansryk om die wêreld vol te reis en mense te ontmoet. Maar dit is beslis nie maanskyn en rose nie, al besoek ons plekke wat die gewone toeris nooit sien nie. Dit verg deursettingsvermoë, want jy moet die omstandighede aanvaar wat die klant jou bied. Jy moet saam met hulle eet en in hulle huise slaap, eerder as om by ՚n hotel in te boek. In Ghana het ons in ՚n rugsakstappersherberg (backpackers) gebly, want dit is waar die klante kuier. Jy moet jou met hulle vereenselwig, dan is hulle bereid om met jou sake te doen. Hulle dra ՚n mens op die hande en bied die beste wat hulle het – ՚n mens kan nie vir meer vra nie.

Kleinseuns Stephan en Daniël Nel help vir oupa Gerrie om volstruis-kuikens vir die buiteland te verpak.

“Ek en Liza herinner onsself gereeld aan wat Hendrik Schoeman in 1983 vir die parlement gevra het toe daar oor die kos op SAL gekla is: ‘Wil julle vreet of wil julle vlieg?’ Ons vra onsself af: Wil ons sake doen of wil ons vakansie hou?’”

Boerbokke word op ՚n kano na hulle bestemming in Indië geneem.

Kontak Gerrie Ferreira by info@ka­rooexports.com of 082-450-2110. Sy webblad is www.karooexports.com