Kampvegter vir vleis vereer

This post is also available in: English

deur Johan Norval

’n Revolusie in die mens se dieet gaan in veeboere se guns tel, het die bekende prof. Tim Noakes jare gelede reeds voorspel. Sy boodskap aan vleisprodusente was meer as sewe jaar gelede dat sake in hulle guns gaan verander: “Gaan dus voort om jul wonderlike produk, vleis, te produseer.”

Die rooivleisbedryf het Noakes op ’n beeskonferensie van die Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging (SAFA) in Bloemfontein vereer vir sy bydrae tot die bevordering van vleisverbruik in die land.

Chemuniqué, ‘n onderneming wat homself beywer om diereproduksie in Afrika suid van die Sahara te bevorder, het ook op ’n onthaal ná die konferensie gaste en personeellede die geleentheid gegee om self van Noaks se stryd teen wanvoorstellings in die sportvoedingsbedryf te hoor, en om die man agter die kontroversie te leer ken.

Jerry Rowles, die algemene bestuurder van Chemuniqué, het Noakes op die konferensie voorgestel en hom as ’n pionier beskryf. “Prof. Noakes word deur die integriteit van die wetenskaplike proses gedryf.” Noakes het sowat agt jaar gelede besef dat sy kennis oor menslike metabolisme op twyfelagtige gegewens gebaseer was. Hy het die stelling in 2012 gemaak dat sowat 80% van alle chroniese siektes aan swak voeding of metaboliese redes toegeskryf kan word. Na sy mening is ’n koolhidraatgebaseerde dieet veral onvanpas vir kinders.

Hy sê die brein het die meeste vet nodig vir ontwikkeling en ’n kind wat in sy vormingsjare ontneem word van volvetprodukte kan nie sy volle breinkapasiteit ontwikkel nie. Noakes beskryf die radikale ommeswaai in sy lewenstyl in sy boek, Challenging Beliefs. Hy is geneties vatbaar vir vetsugtigheid, asook ’n volwasse vorm van diabetes en hipertensie waaraan sy pa en ’n oom gesterf het. Toe Noakes sy sestigerjare bereik, het hy besef dat hy dié verskuilde, lewensgevaarlike gene die hoof moet bied. Sy navorsing het hom gelei om te begin met die “eksperiment van sy lewe” en hy het sy lewenstyl verander om op ‘n vetgebaseerde dieet te fokus.

’n Gemoedelike Noakes het op die ete-onthaal aan sy gehoor ’n paar van die dryfvere in sy lewe uitgespel: eerlikheid, paradokse, en medisyne. Een van die beginsels wat hy in die jare veertig by sy pa geleer het, was eerlikheid. “Jy moet 100% eerlik wees. In daardie jare is sake nog met ’n handskud beklink,” sê hy. Op ’n vraag oor hoekom hy hom met al die vraagstukke oor sportvoeding bemoei, was sy antwoord, paradokse – soos wanneer atlete skynbaar as gevolg van hartaanvalle tydens oefening sterf. “Ek kan my nie met paradokse vereenselwig nie,” sê hy.

Noakes het ’n spesiale boodskap met die veeboere, voedingskundiges, en landboukonsultante by die onthaal gedeel: “Ek is optimisties oor die vleisbedryf en ek hoop julle laat die wêreld besef dat dit goed is om vleis te eet.” Die geesdrif waarmee hy die boodskap oorvertel, spreek boekdele van sy oortuiging. Noakes se boodskap aan die vleis- en melkboere in die land is: “Omhels hierdie goeie nuus en versprei die boodskap waar jy kom.”

Vriende van Chemuniqué by ’n gedenkfunksie saam met prof. Tim Noakes in Bloemfontein. Prof. Tim Noakes (in die middel in ’n swart pak) met links van hom, Terry Wiggill, en regs Jerry Rowles (onderskeidelik die besturende direkteur en die hoofbestuurder van Chemuniqué).

Bron: Chemuniqué