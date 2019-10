Kampioen-wyne lig briljante oesjaar by die 2019 FNB Sauvignon Blanc Top 10 uit

This post is also available in: English

Sauvignon Blanc SA en FNB het die wenners van die 2019 FNB Sauvignon Blanc Top 10-kompetisie aangekondig en nie minder nie as agt van die 10 wenners is uit die 2019-oesjaar.

Hierdie opwindende uitslae van Suid-Afrika se enigste kompetisie wat aan Sauvignon Blanc toegewy is, is op Woensdag 9 Oktober by ’n galadinee by die FNB Portside-gebou in Kaapstad bekendgemaak.

Vanjaar se Top 10 – in alfabetiese volgorde – is:

Cederberg Ghost Corner Sauvignon Blanc 2019

De Grendel Koetshuis Sauvignon Blanc 2019 (Gehout)

Diemersdal Winter Ferment Sauvignon Blanc 2019

Du Toitskloof Land’s End Sauvignon Blanc 2018 (Gehout)

Groote Post Seasalter Sauvignon Blanc 2019 (Gehout)

Lomond Sauvignon Blanc 2019

Merwida Sauvignon Blanc 2019

Spier Ideology Sauvignon Blanc 2019

Stark-Condé Round Mountain Sauvignon Blanc 2018 (Gehout)

Tokara Reserve Collection Elgin Sauvignon Blanc 2019 (Gehout)

Voor links na regs: Wimpie Borman (Groote Post), Rudger van Wyk (Stark-Condé), Anneri Duminy (Stark-Condé), Mari Branders (Diemersdal), Morgan Steyn (De Grendel), Julius Moleleki (De Grendel), R.J. Botha (Sauvignon Blanc SA Chairperson), Arno Cloete (FNB).

Middel links na regs: Magnus Kriel (Merwida), Juandré Bruwer (Diemersdal), Tim Whitfield (Tokara), Stuart Botha (Tokara), David Nieuwoudt (Cederberg).

Agter links na regs: Leon Dippenaar (Du Toitskloof), Shaun Thomson (Du Toitskloof), Tiaan Loubser (Du Toitskloof), Schalk van der Merwe (Merwida), Lukas Wentzel (Groote Post), Anthony Kock (Spier), Stephan Claassen (FNB), Geoff McIver (Lomond), David Mostert (Lomond), Werner du Toit (FNB), Jacques Erasmus (Spier).

Die Top 10 is uit ’n wye reeks inskrywings gekies – altesaam 107 produsente het 183 wyne ingeskryf. Die land se diverse wynstreke is almal goed verteenwoordig, met vyf uit die ses Wes-Kaapse streke wat elkeen met ten minste een wyn in die top 20 spog. ’n Totaal van 12 van die top 20 wyne is van die 2019-oesjaar, wat die bedryf se eenstemmigheid dat vanjaar ’n skitterende jaar vir Sauvignon Blanc is, onderskryf.

“2019 sal onthou word as ‘n besonderse suksesvolle jaar vir Sauvignon Blanc en die Top 10 kan met reg trots wees op hul prestasie,” sê RJ Botha, Sauvignon Blanc SA se voorsitter. “Die feit dat meer wyne vanjaar ingeskryf is – ondanks die droogte wat die meeste wynprodusente gekniehalter het – bewys produsente se vertroue in die kompetisie én die uitmuntendheid waartoe Suid-Afrikaanse Sauvignon Blanc in staat is, en voorspel ’n baie positiewe toekoms. Ons sien net weer dat goeie Sauvignon Blanc hom nie steur aan geografiese grense nie en die wye styl en -geurprofiele wat die variëteit kan bied, onthul.”

Stephan Claassen, FNB se provinsiale hoof van besigheidsbankdienste in die Wes-Kaap, het die 2019 FNB Sauvignon Blanc Top 10-wenners – wat voortdurend grensverskuiwende werk doen om bo ander uit te troon – gelukgewens. “As Suid-Afrikaanse Sauvignon Blanc op globale skaal kompeterend wil bly, is dit noodsaaklik dat ons talentvolle produsente beloon en platforms skep waar hulle hul talente kan vertoon. Ons plaaslike Sauvignon Blanc-produsente lewer gehalte wyn en ons by FNB is trots om by hierdie opwindende deel van ons wynbedryf betrokke te wees,” sê Claassen.

Vanjaar se beoordeelaarspaneel het bestaan uit dr. Winifred Bowman, Kaapse Wynmeester en paneel-sameroeper; Charles Hopkins van De Grendel; dr. Carien Coetzee van Basic Wine; Fiona McDonald, wynbeoordelaar en -skrywer, en Wilhelm Pienaar van Hermanuspietersfontein. Die paneel het ook aspirant-beoordelaars Ben Snyman van Overhex Wyne, Chandre Petersen van Flagstone Wynkelder, Morgan Steyn van De Grendel en Rudger van Wyk van Starke-Condé Wyne ingesluit.

’n Tegniese seminaar wat inligting rondom die Top 10 deurgee, word op Woensdag 20 November in Franschhoek gehou.

Wynliefhebbers sal die 2019 FNB Sauvignon Blanc Top 10-versameling via die “Wine of the Month Club” kan bekom. Vir meer inligting, e-pos admin@sauvignonblanc.com

Om ‘n lid te word, of vir meer inligting, besoek www.sauvignonblanc.com of bel 021-975-4440. Word deel van die aanlyn-gesprek oor die #FNBTop10 #SauvignonBlancSA en merk Sauvignon Blanc SA op Twitter @SauvignonSA en op Facebook en Instagram as @sauvignonblancsa.

Bron: Agri-Expo