Kampioen-kudde kraai koning met Molatek Elite Block

Die prentjiemooi plaas, Stormhoek, tussen Vrede en Memel is al meer as honderd jaar die tuiste van die Schmidt-familie. Dis hier waar Freddy en sy seun Mark kon voortbou op geslagte se harde werk en sukses behaal met hulle Dohne Merino-kudde.

Die Schmidts se kudde is een van die grootste in die land met meer as 1 200 geregistreerde ooie. Die res van die kudde is ook van hoë gehalte, met ’n jaarlikse lamsyfer van meer as 160%. Die boerdery het slegs een lamseisoen, wat 7 tot 10 dae duur, per jaar, want al die ooie op die plaas is gesinkroniseer. Die sinkronisasie beteken ook dat die seleksieproses vroeg reeds kan begin.

Daar word een ram vir elke agt ooie gebruik. Mark en Freddy kies slegs 450 uitstekende ramme per jaar. Die ramme word net een maal in die kudde gebruik voordat hulle op ’n veiling verkoop word. Al die ooie ouer as 5 jaar word ook jaarliks vervang om nuwe genetika tot die kudde by te voeg.

Hierdie wenresep het vir die Schmidt-boerdery al talle toekennings gewen. Die Dohne Merino-telersvereniging het hulle in 2019 vir die elfde keer as top-teler aangewys.

Freddy het ook ’n groot rol gespeel in die ontwikkeling van Molatek se Elite Block. “Die eerste vrag blokke is hier op die plaas in daardie skuur afgelaai,” vertel Gawie Gertenbach, Molatek-bemarker en jarelange vriend van Freddy.

Gawie Gertenbach (Molatek tegniese adviseur), Freddy Schmidt, Mark Schmidt en Stephan Cronjé (Molatek verkoopsbestuurder Sentrale Streek) het saam gewerk om die samestelling van die Molatek Elite Block te verfyn. Die getroue skaaphond, Fritz, kwyt homself uitstekend van sy taak.

“Ons het die eerste blokke in ons kudde getoets en aanbevelings gemaak op grond van dit wat ons in die praktyk ervaar het. Molatek het die blokke aangepas en ons kon die Elite Block sedertdien met groot sukses gebruik,” vertel Freddy.

Molatek se Elite Block is saamgestel om beter melkproduksie by ooie te verseker, maar dit hoef nie net vir dragtige ooie gevoer te word nie. Lammers kry ook die nodige voedingstowwe in om beter te groei. Lammers se ontwikkel ook beter follikels, wat toekomstige wolproduksie ’n hupstoot gee.

Ander voordele wat die Elite Block vir ooie inhou, is om aborsies te voorkom, voldoende biesmelk te verseker en sodoende ook die aantal weggooilammers te verminder. Die ooie toon ook minder gewigsverlies na lamtyd, wat die herbesettingspersentasie en lampersentasie verhoog.

Die blok is hard genoeg om seker te maak dat gulsige vreters nie oorvreet terwyl skaam vreters afgeskeep word nie. Die 22% proteïen en ander belangrike voedingstowwe soos ureum, kalsium en magnesium verseker die beste melk- en wolproduksie, asook uitstekende lampersentasies.

Freddy glo nie in hokkieboerdery nie. “Die ooie word slegs vir die week wanneer hulle lam naby die huis gehou. Daarna wei hulle saam met die lammers in die kampe,” verduidelik hy.

Molatek Elite Block lewer net sulke goeie resultate met die Schmidts van Stormhoek se Bovelderkudde as met hulle skape.

Die Elite Block van Molatek word vir 10 weke voor die lamseisoen vir die ooie gevoer teen 350 gram per ooi per dag. “Dit is ’n goeie belegging, want die blokke se uitgawe word verhaal deur gesonde lammers en ’n goeie lampersentasie,” verduidelik Mark. Die lammers word van die blokke gevoer totdat hulle gespeen word. “Ons voer eintlik die blokke vandat die veld begin afneem na die somer totdat die lammers gespeen word,” sê Mark.

Buiten die skape het die Schmidts ook ’n trop Bovelder-beeste op die plaas. Die Elite Block word ook met groot sukses vir hierdie kudde gevoer. Elke jaar kies hulle 500 verse en 150 bulkalwers om die kudde te vergroot. “Ons voer die lekblokke na kalftyd vir die koeie, sommer net vir ’n bederf, maar dit maak ’n reuse verskil in die melkproduksie,” sê Mark. “Dit bevat alles wat nodig is om die sout en spoorelemente aan te vul. Ons voer so 30 blokke vir ’n trop van 100 beeste,” verduidelik hy verder.

Kampioen-boere let nie net op goeie teelprogramme en uitstekende genetika nie. Die boerdey moet ook finansieel volhoubaar wees en enige aankope moet deeglik oorweeg word. Molatek se Elite Block is beslis sy sout werd.

