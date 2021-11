Kabeldiefstal veroorsaak chaos by Johannesburg-mark en ondermyn produkgehalte en -veiligheid

This post is also available in: English

Die Johannesburg-varsproduktemark ervaar sedert 26 Oktober 2021 ernstige uitdagings as gevolg van kabeldiefstal.

“Die gebrek aan elektrisiteit het ook ’n rampspoedige uitwerking op die gehalte en veiligheid van landbouprodukte,” sê Christo van der Rheede, uitvoerende direkteur van Agri SA.

Die kragtoevoer is nog nie herstel nie. “Dit is onaanvaarbaar vir ’n mark wat daagliks landbouprodukte aan 15 miljoen mense lewer.”

Agri SA doen ’n beroep op die burgemeester en stadsraad van Johannesburg om alles in hul vermoë te doen om kragvoorsiening aan die mark te herstel. Daarbenewens moet die nodige sekuriteitsmaatreëls in plek wees om diefstal van elektriese kabels in die toekoms te voorkom.

“Tydens kragonderbrekings is die mark nie in staat om krag aan die koelkamers te voorsien nie. Dit beteken dat hierdie koelkamers sedert 26 Oktober 2021 sonder krag sit, met rampspoedige gevolge vir landbouprodukte. Die waarde van voorraad in die koelkamers word geraam op tussen R30 miljoen en R61 miljoen.”

Die temperatuur in die koelkamers moet ±2°C wees. Weens die gebrek aan elektrisiteit, is die temperatuur tans bó 10°C. “Dit het ’n erg nadelige uitwerking op die varsheid en gehalte van produkte wat in koelkamers geberg moet word.”

Rypwordingskamers ervaar dieselfde probleem, aangesien rypwordingsiklusse ernstig hierdeur geraak word, met massiewe verliese vir produsente weens onder meer swak rypwordingsgehalte. Hierdie verliese word geraam op ongeveer R500 000 per dag.

Die mark het opwekkers wat slegs krag aan verkoopslokale voorsien. Dié kragopwekkers word snags afgeskakel en agente moet hul eie kragopwekkers gebruik vir beligting. Dit het ernstige veiligheidsimplikasies, aangesien dit gevaarlik is om in die donker te werk en ’n risiko vir werknemers inhou.

Van der Rheede wys daarop dat kabeldiefstal deurlopend voorkom en die saak is reeds by verskeie geleenthede met die stad se administrasie opgeneem. “Tydens onlangse vergaderings is addisionele veiligheidsmaatreëls aangevra by sekere plekke waar kabeldiefstal gereeld voorkom.”

Agri SA vra vir onmiddellike optrede en versoek stadsbeamptes om kragvoorsiening aan die Johannesburg-mark te herstel, aangesien ondermyning van die veiligheid en gehalte van landbouprodukte teenstrydig is met die Wet op Landbouprodukstandaarde. “Agri SA doen dus ’n beroep op die Stad van Johannesburg op dringend in te gryp en om kragvoorsiening aan die mark te herstel, te handhaaf en te beskerm. Produsente betaal 5% op alle verkope oor aan die Stad van Johannesburg, wat R450 miljoen per jaar bedra, en verwag dus dat die mark in ’n goeie werkende toestand sal wees. Hulle verwag diens!”

Bron: Agri SA