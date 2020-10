Jy kan reken op Freight Innovations se vervoeroplossings

This post is also available in: English

Die Covid-19-inperking het ’n ernstige uitwerking op die bestuur van voorraadkettings gehad. Veral ondernemings wat staatmaak op die kostedoeltreffendheid van lae voorraadhouding en aflewerings wat net betyds of op bestelling geskied, is swaar getref.

Invoere van Sjina het vir etlike maande stilgestaan en dit het selfs gevestigde Suid-Afrikaanse maatskappye in die grond in gedruk, veral in die promosiekleremark. Gewoonlik beteken meer vragkapasiteit laer koste, maar in hierdie tyd het die omgekeerde gebeur.

Freight Innovations het egter daarin geslaag om dienslewering in die moeilike tyd te stabiliseer en vol te hou as gevolg van sy goed gevestigde internasionale netwerk, en die maatskappy kon daarin slaag om sy markaandeel in die oorgrenssegment te vergroot.

Freight Innovations bied uiters mededingende vervoerpryse van Suid-Afrika na Namibië aan en die maatskappy se voetspoor strek oor al die SAOG-lande. Kliënte sluit in vervaardigers van voertuigbybehore en -toerusting soos aluminiumkappies en sleepwaens, kaggels en selfs potplante.

Kwotasies vir internasionale lug-en seevervoer is ook beskikbaar en versekering kan op versoek ingesluit word. Kostes hang af van die grootte, gewig, kommoditeit en waarde. Freight Innovations het ’n oproepsentrum en ’n aanlyn-kitskwotasiestelsel wat vinnig antwoorde kan gee. Die internasionale koerierdiens is baie gewild vir die uitvoer van kleiner pakkies, as gevolg van die bekostigbaarheid, aanlynsporing en kitskwotasie-opsie.

Gereelde kliënte hou aan sake doen met Freight Innovations te danke aan die standhoudendheid en betroubaarheid van die dienslewering deur kundige personeel. Die jong span is dinamies en spog met ’n hoër vlak van toepaslike ondervinding as wat ’n mens op die oog af sou verwag.

Leo Nompiyo het sowat 20 jaar gelede as ’n junior assistent in die vervoerbedryf begin en sy loopbaan het ’n goeie hupstoot gekry toe hy as nagskofbestuurder aangestel is. In 2011 het Leo by die Freight Innovationsspan aangesluit en sy ondervinding is van onskatbare waarde vir sy posisie as operasionele toesighouer.

Ricardo de Freitas het in sy 35 lewensjare reeds 15 jaar ondervinding in die bedryf opgedoen. Hy het ’n rykdom van operasionele ondervinding in die nasionale pad- en lugvervoerbedryf. Hy verstaan vragte en hy kan enige krisis met gemak hanteer.

Twee jaar gelede het die jonge Robertha Jass by die span aangesluit en as gevolg van haar loopbaangerigte houding sommer vinnig opgang gemaak tot maatskappysekretaresse en rekeninge-assistent. Freight Innovations het sedert sy ontstaan met rasse skrede gegroei, te danke aan die bestuur se oortuiging dat persoonlike, vinnige en doeltreffende diens die sleutel tot sukses is. Te oordeel aan die maatskappy se vordering oor die afgelope dekade, is die sakebeleid deeglik in die praktyk bewys.

Besoek Freight Innovations by www.freight-innovations.co.za en kliek op die rooi kitskwotasieblokkie om vinnig ’n prys te kry om enigiets te stuur.