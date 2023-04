Jupidex se Kverneland u-drill 6000 Plus: Perfekte presisie saad- en kunsmisplasing

Dit is net woerts-warts en jou land is bewerk en geplant! Boere het nie meer ՚n grondbewerker én ՚n planter nodig nie, want die Kverneland u-drill 6000 Plus doen sommer alles in een.

“Die Kverneland u-drill 6000 Plus verg min onderhoud en plant baie akkuraat,” sê Nico Jacobs wat op die plaas Karibu buite Modderrivier met koring, mielies en lusern boer.

Boonop is Jupidex die verspreider van dié nuttige geld- en tydspaarwerk­tuig, dit beteken die boer kan altyd op die beste diens en raad staatmaak. Die u-drill 6000 Plus is beskikbaar in starre wydtes van 3,0 en 4,0 m, en 4,0 m en 6,0 wat kan opvou om maklik deur hekke te gaan.

Met die Kverneland u-drill Plus het jy niks anders nodig nie. Hy berei die saadbed voor, maak gelyk, saai en bemes. Van sy hoofkenmerke is sy perfekte saad en kunsmisplasing, hoë werkverrigting en die groot aantal hek­tare wat jy op ՚n dag kan bewerk.

Die “Plus” staan vir die ekstra ken­merk van die graan- en kunsmisweer­gawe om òf graan en kunsmis, òf al­ternatiewelik, twee verskillende soorte saad gelyktydig toe te dien.

Nico stuur ook sy korrelkunsmis deur die planter. “Dit vat net tien minute om die planter te kalibreer en dan plant hy perfek akkuraat,” sê hy. “Makliker kan dit nie.” Afhangende van die werkwydte van hierdie universele gesleepte saad­boorkombinasie, is die bakkapasiteit óf 3000l (3m en 4m) en 4350l (6m).

Die planter dien kunsmis teen 400 kg/hektaar en 15 kmu toe. “Ek plant tussen 30 en 35 hektaar per dag met ՚n John Deere 8320R-trekker van 239 kW (320 perdekrag). Ek sal sê die masjien verg minstens ՚n trekker van 201 kW (270 perdekrag) om hom te sleep,” voeg Nico by.

Die werktuig werk vir jou; nie jy vir hom nie. Hy vra min onderhoud. Nico ghries net elke môre ՚n paar punte. Jupidex se diens is puik, sê hy, en hulle het altyd al die onderdele beskikbaar om al die werktuie wat hulle verskaf voltyds aan die werk te hou.”

ISOBUS-maak dit maklik om die werk­tuig te beheer en doeltreffend te boer.

Hoe werk die Kverneland u-drill 6000 Plus?

Maak die grond gelyk

Vir die beste moontlike voorbereiding maak die voorste vastrapbande die grond gelyk en vergruis groot kluite so­dat presies die regte dieptebeheer deurgaans gehandhaaf kan word. Wanneer dit nie nodig is nie, kan die vastrapbande hidroulies opgelig word, eenvoudig deur ‘n knoppie in die kajuit te druk.

Berei die saadbed voor

Die skotteleggedeelte bestaan uit twee rye kegelskywe met ՚n aggressiewe helling. Die kegelvorm van die skottels verseker dat die hoek waarteen hulle werk dieselfde bly wanneer hulle afslyt. Gelukkig gebeur dit nie gou nie, want die skywe 55-58HRC (215 kg/mm²) is 5 mm dik en verhard vir ‘n lang lewe.

Die plantvore word oopgemaak deur twee rye plat skywe wat verspringend gerangskik is en ontwerp is om netjies deur plantreste te sny. Die lem dring deur plantreste en sny selfs in die mees uitdagende toestande. Die saaddie­pteverstelling word sentraal via die ISOBUS-terminaal bestuur sodat elke saadjie goeie grondkontak maak en die beste kans op ontkieming en gesonde groei het. Dit verseker ook dat elke kunsmiskorrel op presies die regte plek beland om sy werk ten beste te doen.

Meet saad presies en veilig met ELDOS se presiese saadmeting.

Ferm vastrap

Nadat die saadjies sorgsaam aan die grond toevertrou is, volg weer ՚n ry vastrapwiele – hierdie keer om seker te maak dat die saad en grond goeie kontak met mekaar het.

Laaste afronding

Die plantproses word netjies afgerond deur S-vormige egvingers wat verseker dat die saad behoorlik met grond bedek is. Die druk wat die egvingers toepas kan presies na behoefte verstel word en hulle kan teen drie verskil­lende hoeke werk. Die vingers kan ook terugskop sodat hulle nie deur klippe of ander vreemde voorwerpe beskadig kan word nie.

Die u-drill se ten volle outomatiese wenakkerbeheer maak sake vir die boer en operateur nog makliker. Met die druk van net een knoppie stel die operateur die wenakkerprosedure in aksie: Wiele, skottels, kouterstaaf, saad- en kunsmisafsluiting, optel, sodat die operateur nie alles hoef te onthou en te doen nie, maar daarop kan konsentreer om netjies te draai en die volgende baan aan te pak – dit al­les met die hulp van ՚n enkele dubbel­rigting hidrouliese klep aan die trekker.

Die u-drill 6000 Plus sal by Jupidex se NAMPO Bothaville standplaas (B8 + B31) beskou kan word. Die Jupidex-groep is toegewyd daartoe om die jongste landbou- en veral ook presisietegnologie aan boere bekend te stel. Besoek hulle webwerf by https://www.jupidex.co.za/ of kontak (+27)33-386-3574 vir meer inligting.