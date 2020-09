Jungheinrich se vurkhysers werk sonder ophouwerk ophou

This post is also available in: English

As ’n Jungheinrich-vurkhyser een-en-’n-half keer meer werk gedoen kry as ’n ander vurkhyser, waarom sal jy nog rondkyk?

By Tiaan van der Westhuizen van Wespak Citrus is daar geen twyfel nie: “Ons het nou net weer met Jungheinrich ‘n kontrak geteken vir nuwe vurkhysers vir volgende jaar. Ek het al gesoek na probleme aan hulle toerusting, maar kon nie een kry nie.”

Tiaan vertel toe hy drie jaar gelede by die pakhuis begin werk het, was die Jungheinrich-vurkhysers al twee jaar daar aan die werk. Hy sê hy het aan die begin gewonder oor die masjiene, want hy het hulle nie geken nie, maar hy het baie gou besef dat dit die beste keuse vir die besige pakhuis is.

“Ons masjiene loop harde ure. Vir ses maande van die jaar moet hulle 24 uur per dag aan die gang bly met die sitrus. In druiwetyd is die ure bietjie minder, maar elke masjien werk steeds elke dag.”

Wespak het vier diesel- en agt elektriese vurkhysers. Die groot voordeel van Jungheinrich se elektriese toerusting is die ongelooflike lang werktyd. Tiaan sê hulle batterykrag hou tot 17 uur met aanhoudende werk, teenoor ander wat net 8 tot 9 uur hou voor hulle herlaai moet word.

Die batterye self hou ook baie lank en Tiaan sê in die vyf jaar het hulle nog nooit nodig gehad om ’n battery te vervang nie.

Die dieselmasjiene is uiters geskik vir ruwer terrein en Tiaan sê hy is beïndruk met hulle gladde werking en gerief: “Hulle ry soos ’n mouterkar.” Selfs met aanhoudende swaar werk soos die hantering van 2,5-ton palette gee moeilike werk, soos sywaartse bewegings, geen probleme nie. Die operateurs vind dit ook maklik om die vurkhysers te hanteer.

Hy sê hulle kon vanjaar ’n goeie vergelyking tref met ander masjiene en het gevind dat dieselfde operateurs een-en-’n-half keer meer werk met die Jungheinrich-vurkhysers gedoen het as met ander.

Nog iets wat lank hou, is die bande. As ’n band vervang moet word, is dit omdat hy opgery is. Daar is oor die algemeen minder bandskade, omdat die hysers kragtig is en maklik kanteer en die operateurs dus nie die bande laat tol of skraap nie.

Naverkopediens

Die belangrike eienskap wat Jungheinrich die hoogste laat uitstyg bo die trop, is hulle uitstekende naverkope­diens. Tiaan sê: “Hier het nog nooit ’n Jungheinrich langer as ’n dag gestaan nie; nie dat ons ooit groot probleme het nie, maar as iets fout gaan, is hulle tegniese span gou hier en onderdele is ALTYD beskikbaar.”

Die tegniese span kom wel gereeld op die plaas, want deel van die kontrak is ’n instandhoudingsplan waarvoor Wespak ’n vaste maandelikse bedraggie betaal. Jungheinrich kom versien die masjiene op die plaas en as daar iets vervang moet word, kos dit nie “skielik” geld nie, want dit is deel van die instandhoudingsplan.

Tiaan sê Jungheinrich se mense volg op, hulle is beskikbaar, hulle diens is goed en hulle vurkhysers werk uit­stekend. Waarom verder kyk?

Jungheinrich het wêreldwyd die derde grootste markaandeel in die bedryf met 18 000 werkers in 40 lande. 78 van hulle is in Suid-Afrika, waarvan die meeste tegnici is, om te verseker dat Junghein­rich sy belofte van goeie diens gestand kan doen.

Spesiale pakkette en aanbiedings is beskikbaar vir boere. Dit is ook moontlik om die toerusting oor ’n kort- of langtermyn te huur. Vir meer inligting oor die opsies, kontak Chrisna Willers by 010-596-8460 of info@jungheinrich.co.za.